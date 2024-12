USA: première hausse des indicateurs avancés depuis 2022 information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 16:14









(CercleFinance.com) - Déjouant les pronostics, l'indice des indicateurs avancés a augmenté aux Etats-Unis au mois de novembre, a fait savoir jeudi l'organisation patronale du Conference Board.



L'indice a progressé de 0,3% à 99,7 le mois dernier alors que les économistes prévoyaient en moyenne une baisse de 0,1%, dans le prolongement du repli de 0,4% enregistré en octobre.



Dans un communiqué, le ConfBoard précise qu'il s'agit de la première hausse de l'indice depuis février 2022.



'Le rebond des permis de construire, l'effet porteur de la hausse des marchés d'actions, l'augmentation du nombre d'heures travaillées dans le secteur manufacturier et le repli des inscriptions au chômage ont dopé les indicateurs avancés en novembre', explique Justyna Zabinska-La Monica, économiste au Conference Board.



D'après les calculs de l'association professionnelle, la croissance américaine devrait ainsi atteindre 2,7% cette année, avant de ralentir autour de +2% l'an prochain.





