USA: PMI manufacturier au-dessus des 50 en janvier information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier des Etats-Unis -calculé par S&P Global- s'est redressé à 51,2 le mois dernier contre 49,4 en décembre, dépassant ainsi le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité de l'industrie manufacturière.



En terrain d'expansion pour la première fois en sept mois, l'indice met en évidence une amélioration modeste de la santé du secteur, avec des augmentations à la fois de la production et des nouvelles commandes, ainsi que des créations de postes soutenues.



Cette progression de l'activité s'accompagne d'une confiance accrue des entreprises manufacturières américaines, leur optimisme quant aux perspectives de production pour l'année qui vient atteignant un plus haut de 34 mois.





