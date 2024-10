Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: plus forte baisse des prix à l'import depuis fin 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont signé en septembre leur plus fort repli depuis décembre 2023, sous la pression des prix du pétrole et des produits alimentaires, confirmant la récente tendance du ralentissement de l'inflation.



Les prix à l'import ont diminué de 0,4% le mois dernier après une baisse de 0,2% en août, selon les statistiques publiées mercredi par le Département du Travail.



Sur les 12 mois à fin septembre, ils accusent un recul de 0,1%, après des hausses de 0,8% en août et 1,6% en juillet.



En septembre, les prix pétroliers importés ont chuté de 7,1%, tandis que les prix de l'alimentation ont baissé de 1,5%.



Les prix à l'exportation ont de leur côté reculé de 0,7% le mois dernier, après une baisse de 0,9% en août.



Tous ces chiffres dénotent un environnement de décélération des tensions inflationnistes qui pourrait encourager la Réserve fédérale à réduire de nouveau ses taux d'intérêt le mois prochain.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.