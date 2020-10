Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Plus de 6,6 millions d'électeurs ont déjà voté pour la présidentielle Reuters • 09/10/2020 à 00:38









WASHINGTON, 9 octobre (Reuters) - Les Américains se pressent pour transmettre par anticipation leur bulletin de vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre à un rythme sans précédent, laissant suggérer un taux de participation record pour le scrutin opposant le président républicain sortant Donald Trump au démocrate Joe Biden. A moins de quatre semaines de l'"Election Day", plus de 6,6 millions d'électeurs ont déjà voté, soit un nombre dix fois supérieur au nombre de votants recensés à la même période en 2016, selon United States Elections Project, qui compile les données sur le vote anticipé. Cette hausse s'explique notamment par le recours au vote par courrier dans de nombreux Etats, un moyen considéré comme sûr face à la crise sanitaire du coronavirus. Il y a aussi une volonté chez les électeurs de peser sur l'avenir politique de Donald Trump, a déclaré Michael McDonald, professeur à l'Université de Floride et qui dirige le projet. "Nous n'avons jamais vu autant de personnes voter aussi longtemps en avance pour une élection", a-t-il dit dans un entretien cette semaine. "Les gens déposent leur bulletin quand ils ont pris leur décision, et nous savons que nombre de personnes ont de longue date pris une décision et ont déjà un jugement sur Trump". Sur la base des données du vote anticipé, McDonald s'attend à une participation record avec 150 millions d'Américains, soit 65% des électeurs éligibles - ce qui serait le taux le plus important depuis 1908. (John Whitesides; version française Jean Terzian)

