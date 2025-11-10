USA-Plus de 1.500 vols annulés par les compagnies, le "shutdown" persistant

par David Shepardson

Plus de 1.500 vols ont été annulés aux États-Unis lundi, pour la quatrième journée consécutive de réductions de vols imposées par le "shutdown" du gouvernement américain qui entraîne une pénurie de contrôleurs aériens.

Selon le site FlightAware, à 8h30 ET (1330 GMT) lundi, plus de 1.550 vols avaient été annulés et 1.400 retardés. Dimanche, ce sont 2.950 vols qui ont été annulés et près de 10.800 retardés, la pire journée de perturbations dans le secteur aérien depuis le "shutdown" du 1er octobre.

Une tempête hivernale à Chicago perturbe également le trafic aérien.

L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé dimanche qu'elle suspendait le trafic dans 12 aéroports confrontés à des problèmes de personnel.

Le "shutdown", qui a atteint une durée record de 40 jours, pèse sur les effectifs des contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

Le Sénat américain a voté dimanche en faveur d'un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement.

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4% le nombre de vols quotidiens à compter du 8 novembre dans 40 aéroports. Les réductions seront portées à 6% du trafic mardi, et à 10% d'ici au 14 novembre.

(Reportage David Shepardson ; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)