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USA : permis de construire sous les attentes en mai
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 14:38

1,410 million de permis de construire ont été enregistrés en mai en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,413 million, après 1,423 million en avril.

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