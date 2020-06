Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Pelosi annonce le retrait de portraits de confédérés au Congrès Reuters • 18/06/2020 à 18:28









WASHINGTON, 18 juin (Reuters) - Les portraits de quatre anciens présidents confédérés de la Chambre des représentants vont être retirés du Capitole, a annoncé jeudi l'actuelle présidente démocrate de la chambre basse du Congrès américain Nancy Pelosi. Ce retrait sera effectif vendredi, jour de commémoration de la fin de l'esclavage, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse. Plusieurs statues de militaires confédérés qui s'étaient battus contre l'abolition de l'esclavage lors de la guerre de Sécession (1861-1865) ont été détruites ou déplacées ces derniers jours aux Etats-Unis dans le sillage des manifestations provoquées par la mort de George Floyd, un Américain noir, tué lors de son arrestation à Minneapolis le 25 mai dernier. (Richard Cowan et Doina Chiacu, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

