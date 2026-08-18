Le trafic du groupe ADP stagne en juillet

Le groupe ADP (Aéroports de Paris) revendique un trafic de 36,6 millions de passagers pour le mois de juillet, en hausse de 0,3% en comparaison annuelle, dont un trafic de Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) de 10,1 millions de passagers, en baisse de 1%.

L'opérateur aéroportuaire explique que son trafic "reste affecté par des réductions des programmes de vols liées au conflit au Moyen-Orient, à la hausse des prix des carburants, ainsi qu'à diverses contraintes opérationnelles" sur certaines de ses plateformes.

ADP ajoute par ailleurs que, le mois dernier, le trafic de Paris Aéroport a bénéficié d'un effet de base lié aux grèves des 3 et 4 juillet 2025, qui avaient pénalisé le trafic sur la même période. En excluant cet effet, la variation du trafic à Paris s'établit à -2,2%.

Désormais, le trafic du groupe intègre celui de l'aéroport de Nagpur, en Inde, à la suite de sa prise en concession par GMR Airports, fin juin 2026. Cet aéroport, situé dans l'Etat du Maharashtra, au centre du pays, a enregistré un trafic de plus de 212 000 passagers en juillet.