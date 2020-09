Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Oracle proche d'un accord avec ByteDance pour TikTok, dit Trump Reuters • 16/09/2020 à 01:16









WASHINGTON, 16 septembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré mardi avoir entendu qu'Oracle ORCL.N était proche de sceller un accord pour TikTok, alors même que des sources ont indiqué que ByteDance, le propriétaire chinois de l'application vidéo, entendait conserver sa participation majoritaire. Donald Trump a ordonné à ByteDance de céder les activités de TikTok aux Etats-Unis sous peine d'interdire l'application vidéo, sur fond de craintes pour la sécurité des données des utilisateurs. L'interdiction pourrait entrer en vigueur dès dimanche. La proposition de ByteDance prévoit cependant que la compagnie basée à Pékin conserve une participation majoritaire dans TikTok et ouvre un siège pour l'application vidéo aux Etats-Unis, a-t-on appris de sources. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré lundi que ByteDance avait aussi proposé de créer 20.000 emplois aux Etats-Unis avec TikTok. "J'ai entendu qu'ils étaient très proches d'un accord", a dit Donald Trump, ajoutant que son administration allait bientôt décider de valider ou non cet accord. Selon les sources, une réunion sur la proposition de ByteDance s'est tenue mardi à la Maison blanche entre Steven Mnuchin et le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross. On ignore si Donald Trump approuvera cette proposition, ont dit les sources. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche, ByteDance et Oracle. Valider un accord sur TikTok qui permettrait à ByteDance de rester majoritaire marquerait un revirement pour Donald Trump et son administration. (David Shepardson et Steve Holland à Washington, Echo Wang à New York; version française Jean Terzian)

Valeurs associées ORACLE NYSE +2.49%