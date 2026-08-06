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USA : nouvelles inscriptions au chômage légèrement plus faibles qu'anticipé
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 14:36
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Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 199 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 27 juillet, en hausse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 197 000 à 198 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 202 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 198 750, en baisse de 4 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 801 000 lors de la semaine au 20 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 14 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

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