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USA : nette amélioration de l'indice de la Fed de Philadelphie
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 14:45

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est nettement amélioré en juillet, passant de 10,3 à 41,4, là où les analystes tablaient sur 12,7. Il est au plus haut depuis janvier 2025.

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