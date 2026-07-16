USA : nette amélioration de l'indice de la Fed de Philadelphie

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est nettement amélioré en juillet, passant de 10,3 à 41,4, là où les analystes tablaient sur 12,7. Il est au plus haut depuis janvier 2025.
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