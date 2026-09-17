USA : moins de nouvelles inscriptions au chômage qu'anticipé

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 196 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 7 septembre, un chiffre en baisse de 10 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. A titre de comparaison, le consensus anticipait 208 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est aussi ressortie à 203 250 en baisse de 2 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 730 000 lors de la semaine au 31 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), en baisse de 39 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.