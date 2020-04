Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Mnuchin plaide pour une aide supplémentaire de $250 mds aux PME Reuters • 07/04/2020 à 21:58









WASHINGTON, 7 avril (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a souhaité mardi que le Congrès approuve une aide supplémentaire de 250 milliards de dollars d'aide aux petites et moyennes entreprises affectées par les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Cette somme s'ajouterait aux 350 milliards de dollars déjà débloqués vendredi dernier pour les PME américaines dans le cadre d'un vaste plan de soutien de l'économie totalisant 2.300 milliards de dollars, a-t-il expliqué à la Maison blanche. "Si vous n'obtenez pas un prêt cette semaine, il y aura beaucoup d'argent pour vous la semaine prochaine", a affirmé Steven Mnuchin. "Il devient de plus en plus clair que le Congrès devra approuver de nouveaux financements, faute de quoi ce programme essentiel s'asséchera", a déclaré le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell dans un communiqué diffusé avant l'allocution du secrétaire au Trésor. Mitch McConnell a ajouté qu'il était en discussion avec Mnuchin et le chef de la minorité démocrate à la chambre haute, Chuck Schumer, afin que cette nouvelle aide soit approuvée dès jeudi au Sénat. Les démocrates préconisent de leur côté un ensemble de mesures plus large, sous la forme d'une quatrième loi en un mois, pour continuer à venir en aide à l'économie américaine, en partie paralysée par les mesures de confinement mises en place pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. (Pete Schroeder, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.