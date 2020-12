Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Mnuchin dit avoir proposé un plan de relance de $916 mds Reuters • 09/12/2020 à 00:55









WASHINGTON, 9 décembre (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré mardi avoir proposé un plan de relance de 916 milliards de dollars (756 milliards d'euros) lors d'une conversation avec la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Républicains et démocrates tentent depuis plusieurs mois de s'entendre sur un nouvel ensemble budgétaire pour compenser l'impact économique de la crise sanitaire du coronavirus. Le Congrès américain a déjà voté 3.000 milliards de dollars d'aides depuis le début de l'épidémie. Un groupe bipartite de parlementaires a proposé la semaine dernière un plan de soutien de 908 milliards de dollars, avec une aide directe pour les collectivités et administrations locales. Au-delà de mesures spécifiques face à la crise sanitaire, le Congrès doit se prononcer cette semaine sur un projet de loi de financement provisoire afin d'éviter un "shutdown" de l'administration et de laisser plus de temps aux parlementaires pour parvenir à un accord sur un plan global. (Tim Ahmann; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.