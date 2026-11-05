USA/MIDTERMS-Le demi-milliard injecté par Musk dans la campagne républicaine a produit peu de résultats

par Dawn Kopecki, Sheila Dang, Alexandra Ulmer et Virginia Furness

Elon Musk a dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains pour les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, mais cette somme record n'aura finalement pas servi à grand-chose à l'homme le plus riche du monde et patron de SpaceX

SPCX.O et Tesla TSLA.O .

Seuls trois des 43 candidats républicains à la Chambre des représentants soutenus par Elon Musk ont remporté leur siège mardi soir, contre 33 défaites.

Les sept autres scrutins n'avaient pas encore été attribués tard mercredi, même si les démocrates sont jusqu'à présent en tête du dépouillement.

Parmi les sept candidats républicains au Sénat soutenus par Elon Musk, six ont été battus et une course restait indécise. Dans cette dernière, en Alaska, la démocrate Mary Peltola était légèrement en tête, avec 77% des suffrages comptabilisés.

Au Texas, où les sièges de SpaceX et Tesla sont implantés et où Elon Musk prévoit également de produire des semiconducteurs, la déconvenue est majeure puisqu'aucun candidat républicain n'a été élu malgré 230 millions de dollars investis dans l'élection sénatoriale, 5 millions de dollars dans la course au poste de gouverneur et 500.000 dollars pour celle de lieutenant-gouverneur.

"Beaucoup de démocrates le considèrent comme le grand argentier des adversaires républicains et cela risque d'influencer la manière dont ils vont le traiter personnellement", a déclaré David Hopkins, professeur de sciences politiques au Boston College, à propos d'Elon Musk.

"Il est particulièrement exposé parce qu'il a fait partie de l'administration Trump et que ses entreprises sont directement impliquées avec le gouvernement."

DES DONS SUPPLÉMENTAIRES PLUS DISCRETS

Les actions de SpaceX et Tesla ont reculé respectivement de 3,9% et 3,3% mercredi avant de prolonger leur chute jeudi à Wall Street, perdant respectivement 7,8% et 9,9%. Les investisseurs craignent que le nouveau Congrès, contrôlé à compter du 3 janvier par les démocrates, ne renforce sa surveillance du service satellitaire Starlink et des projets de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle d'Elon Musk.

Les dons colossaux d'Elon Musk, qui ont contribué à porter les dépenses électorales à un niveau record pour ce cycle, ont suscité la colère des démocrates, lesquels ont prévenu que les enquêtes visant Elon Musk et ses entreprises figuraient en tête de leurs priorités.

Forts de leur nouveau pouvoir, les démocrates disent également vouloir faire avancer une réforme du financement politique.

Elon Musk a consacré 445 millions de dollars aux seules élections fédérales, selon l'organisme non partisan de surveillance du financement politique OpenSecrets.

De source proche de l'homme d'affaires, il a dépensé des dizaines de millions de dollars supplémentaires via des organisations à but non lucratif de type "dark money", qui divulguent moins d'informations sur leurs donateurs que les comités d'action politique (PAC), ainsi que des millions d'autres dollars dans des élections locales et d'État qui ne sont pas soumises à des règles de transparence uniformes, ont rapporté les médias locaux.

Le comité d'action politique d'Elon Musk, America PAC, ainsi que son avocat Alex Spiro, n'ont pas répondu à des demandes de commentaire.

VENT D'OPPOSITION AU TEXAS

Les dépenses électorales ont fortement augmenté ces dernières années avec l'essor des "super PAC", qui peuvent recevoir des dons illimités de la part de particuliers fortunés et d'entreprises pour financer des campagnes avec peu de restrictions.

AdImpact, société de suivi des publicités politiques, a déclaré que l'élection sénatoriale du Texas avait été la campagne électorale hors présidentielle la plus coûteuse de l'histoire, avec environ 573,2 millions de dollars de dépenses au total.

"Nous venons d'envoyer un message à chaque millionnaire méga-donateur, à chaque milliardaire méga-donateur, à chaque défenseur corrompu de ce système politique défaillant. Dans cet État, dans ce pays, le pouvoir appartient au peuple", a déclaré le démocrate James Talarico, élu sénateur du Texas, dans son discours de victoire, tard mardi soir, à Austin.

Visé par 153,5 millions de dollars de publicités négatives financées par Elon Musk durant la campagne, James Talarico a dressé une comparaison avec les personnages bibliques David et Goliath, déclarant en référence à Musk et lui-même: "Ce soir, nous avons battu Goliath."

Les candidats démocrates ont largement dépassé les républicains en matière de petits dons individuels, rendant les républicains davantage dépendants de riches contributeurs. Le milliardaire Michael Bloomberg a versé 80 millions de dollars aux démocrates au cours des dernières semaines de la campagne.

La future gouverneure du Texas, Gina Hinojosa, qui a battu le gouverneur sortant, le républicain Greg Abbott, avait laissé entendre cette année qu'elle remettrait en cause les relations étroites qu'entretient Elon Musk avec l'État si elle était élue.

"Abbott a cédé le contrôle de notre plage de Boca Chica au plus offrant. Cette plage est notre patrimoine", a-t-elle déclaré. SpaceX lance ses fusées depuis Boca Chica Beach, dans le sud du Texas.

Gina Hinojosa a engagé une procédure en justice contre les services de Greg Abbott afin d'obtenir l'accès à des courriels non-expurgés impliquant Elon Musk et ses entreprises. Abbott a fait appel de cette décision, selon Houston Public Media.

"Cette procédure judiciaire est une manoeuvre sans fondement et rien de plus qu'un acte de désespoir", a écrit sur Andrew Mahaleris, porte-parole de Greg Abbott, sur le réseau social X.

LA "FAILLE MUSK"

Elon Musk devra également affronter d'autres défis à Washington.

Le futur président de la commission de supervision et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants, Robert Garcia, démocrate de Californie, prévoit de présenter une législation visant à supprimer la "faille Musk", en référence à une disposition du droit du financement politique qui autorise les dirigeants d'entreprise à dépenser sans limite leur fortune personnelle dans les campagnes électorales, même si leurs entreprises n'ont pas le droit de le faire.

Les démocrates devraient lancer une série d'enquêtes parlementaires visant les entreprises d'Elon Musk, leurs contrats, son rôle à la tête du département fédéral de l'Efficacité gouvernementale (DOGE) - mis en place par Donald Trump à son retour à la Maison blanche en janvier 2025 -, son implication en Ukraine ainsi que ses contacts avec la Russie.

Certaines investigations ont déjà commencé. Le mois dernier, des démocrates siégeant dans des commissions d'enquête des deux chambres du Congrès ont adressé des courriers à SpaceX, au département américain de la Défense et à la Maison blanche afin d'examiner la restriction du système satellitaire Starlink en Ukraine à un moment critique de la guerre contre la Russie.

D'autres ont interrogé Elon Musk sur la diffusion par le robot conversationnel d'intelligence artificielle Grok d'images sexualisées de femmes et d'enfants, sur d'éventuels conflits d'intérêts lorsqu'il dirigeait le DOGE, ainsi que sur les contrats fédéraux de SpaceX avec la NASA et le département de la Défense.

Tôt mercredi, alors que les résultats électoraux se précisaient, Elon Musk a publié sur le réseau social X, dont il est propriétaire: "On dirait que mes lasers spatiaux d'ingérence électorale n'ont pas fonctionné cette fois."

(Dawn Kopecki à New York, Alexandra Ulmer à San Francisco, Sheila Dang à Houston, Virginia Furness à Londres et Joey Roulette à Washington)