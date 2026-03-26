USA-Meta et Google reconnus coupables de négligence sur l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux

USA-Meta et Google reconnus coupables de négligence sur l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux

par Dawn Chmielewski

Meta et Google ont été ‌reconnus coupables de négligence sur l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux, selon le verdict rendu mercredi par un jury ​de Los Angeles (Californie), dans le cadre d'un procès sans précédent visant les géants américains de la technologie.

Le jury a reconnu Meta, maison-mère de Facebook et WhatsApp, coupable de négligence pour n'avoir pas averti des dangers de la ​plateforme Instagram, tandis que Google, propriété d'Alphabet, a été reconnu coupable de négligence pour n'avoir pas prévenu des dangers de la plateforme YouTube.

Il a fixé ​à 3 millions de dollars les dommages et intérêts ⁠que devront verser les deux géants technologiques - Meta devra s'acquitter de 70% de ce montant et Google ‌de 30%.

Un porte-parole de Meta a déclaré que le groupe était en désaccord avec le verdict, ajoutant qu'il évaluait ses options juridiques. Un porte-parole de Google a annoncé la volonté ​du groupe d'interjeter appel de la ‌décision.

A Wall Street, les actions des deux groupes n'ont pas connu de grands ⁠mouvements à la suite du verdict. Meta était en hausse de 1% tandis que Google s'inscrivait aussi dans le vert.

Reste que l'issue de ce procès pourrait avoir une influence sur des milliers de procédures similaires engagées aux Etats-Unis ⁠contre les géants de ‌la 'tech' par des parents, des procureurs locaux et des districts scolaires.

Selon le Pew Research Center, ⁠centre d'études basé à Washington, au moins la moitié des adolescents américains utilisent quotidiennement YouTube ou Instagram.

L'affaire portée ‌devant le jury californien concerne une femme de 20 ans déplorant être devenue dépendante aux réseaux ⁠sociaux à un jeune âge en raison de la conception de ces plateformes, ⁠décrite comme destinée à rendre ‌accro.

Cette procédure s'est focalisée essentiellement sur le design de ces plateformes et non pas leur contenu, rendant plus ​difficile les démarches des entreprises pour rejeter toute responsabilité.

Egalement visés ‌par la plainte, Snap et TikTok avaient scellé un accord avec la plaignante avant le début du procès. Aucun détail de cet accord ​n'a été communiqué.

Les géants de la technologie font face ces dernières années à des critiques accrues aux Etats-Unis à l'égard de la protection des enfants et des adolescents. Initialement sujet de débats, cette question s'est ⁠retrouvée devant les tribunaux et parmi les préoccupations des autorités des Etats américains.

Mardi, à l'issue d'un procès distinct, un jury du Nouveau-Mexique a déclaré Meta coupable d'avoir violé la loi locale en trompant les utilisateurs de Facebook, d'Instagram et WhatsApp à propos de la sécurité sur ces plateformes, la plainte accusant le groupe d'y permettre l'exploitation sexuelle de mineurs.

(Dawn Chmielewski, avec la contribution de Courtney Rozen à Washington; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean ​Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)