USA-Les vols de certification du Boeing 737 MAX terminés-FAA

WASHINGTON, 2 juillet (Reuters) - L'administration de l'aviation civile américaine (FAA) a annoncé mercredi avoir achevé avec Boeing BA.N les vols de certification du 737 MAX, une étape majeure en vue de la remise en service de l'appareil, cloué au sol depuis mars 2019 suite à deux accidents ayant fait 346 morts en l'espace de cinq mois. La FAA a précisé qu'il lui fallait encore analyser les données des vols effectués au cours des trois jours de tests et effectuer d'autres tâches. Dans un communiqué, elle a déclaré suivre un processus particulier et qu'elle prendrait "le temps nécessaire pour examiner minutieusement le travail de Boeing". "Nous lèverons l'interdiction de vol seulement quand les experts en sécurité de la FAA seront certains que l'appareil répond aux normes de certification", a-t-elle ajouté. Un rapport de l'inspecteur général du département américain des Transports, dont Reuters a pris connaissance mardi, souligne les manquements de Boeing dans la présentation à la FAA des changements apportés au 737 MAX. Suite aux accidents meurtriers, l'avionneur a travaillé sur plusieurs mises à jour du logiciel de l'appareil. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.50%