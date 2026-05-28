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USA : les ventes de logements neufs sous les attentes en avril
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 16:15

Au mois d'avril, les ventes de logements neufs se sont élevées à 622 000 unités aux Etats-Unis, contre des attentes à 661 000. En mars, elles s'étaient élevées à 663 000 (révisé de 682 000).

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