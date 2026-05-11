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USA : les ventes de logements neufs quasiment en ligne avec les attentes
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:08

Aux États-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4,02 millions d'unités au mois d'avril, contre 4,01 millions enregistrés le mois précédent et un consensus de 4,05 millions.

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