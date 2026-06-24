USA : les ventes de logements neufs déçoivent

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs ont été décevantes. Elles ont chuté de 7,3%, au mois de mai, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,9% après une baisse de 5,7% en avril.
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