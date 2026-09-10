USA : les ventes de logements existants reculent comme prévu

Au mois d'août, les ventes de logements existants ont reculé de 2%, conformément aux prévisions. Elles se sont élevées à 3,98 millions d'unités, contre un précédent à 4,06 millions.

Selon Lawrence Yun, économiste en chef de la National Association of Realtors : "les taux des prêts immobiliers et les ventes de logements évoluent en sens inverse. Il n'est donc pas surprenant d'observer un léger recul de l'activité d'achat immobilier en raison du niveau élevé des taux hypothécaires. Les prix des logements continuent néanmoins d'augmenter et les ventes de logements anciens affichent en réalité une progression de 1,6% depuis le début de l'année, sur les huit premiers mois. Malgré la hausse des taux d'intérêt, la demande d'achat immobilier est sans aucun doute soutenue par la progression des salaires, qui ont augmenté de 3,1% en août, ainsi que par la création nette de 643 000 emplois depuis le début de l'année. Les créations d'emplois et la croissance des salaires soutiennent généralement la demande de logements".