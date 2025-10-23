USA: les ventes de logements anciens en hausse de 1,5% en septembre
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 16:25
La National Association of Realtors (NAR) a fait état jeudi d'une hausse de 1,5% des reventes de logements le mois dernier, à 4,06 millions en rythme annualisé, le dynamisme de l'activité dans le nord-est, le sud et l'ouest ayant plus que compensé le repli observé dans le Midwest.
Sur un an, ces ventes affichent même un gain de 4,1% alors que la Fed a repris le mois dernier ses baisses de taux.
Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie au rythme des ventes actuelles qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an.
Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27ème mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415.200 dollars.
A lire aussi
-
Eli Lilly en hausse après avoir conclu un accord de distribution avec le fabricant indien de médicaments Cipla
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 23 octobre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 0,73% à 817,82 dollars jeudi ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 23 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O ... Lire la suite
-
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est arrivé jeudi en Israël pour aider à consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après avoir critiqué tout projet d'annexion de la Cisjordanie occupée qui selon lui "menacerait" la trêve. Le vice-président JD ... Lire la suite
-
Le roi Charles III est devenu jeudi le premier monarque britannique à prier publiquement avec un pape depuis le schisme anglican au XVIe siècle, à l'occasion d'une célébration présidée par Léon XIV dans la chapelle Sixtine. Cette cérémonie, qui a mêlé des traditions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer