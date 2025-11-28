L'Europe finit en hausse une journée riche en données économiques

Graphique de l'indice allemand DAX à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, soutenues par l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre, lors d'une journée riche en données économiques qui a par ailleurs été marquée par une panne chez l'opérateur boursier CME Group.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,29% à 8.122,71 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,25% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,25%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,25% et le Stoxx 600 a progressé de 0,23%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 2,53% et le CAC 40 a gagné 1,75%.

Ce vendredi, une panne chez CME Group a paralysé les échanges sur les devises, les matières premières et les contrats à terme sur actions à travers le monde, laissant les investisseurs dans l'incertitude. La société a imputé cette panne à une défaillance du système de refroidissement des centres de données gérés par CyrusOne, qui a déclaré que son installation de la région de Chicago avait affecté les services fournis à ses clients, dont CME.

"C'est un coup dur pour CME et probablement un rappel bien nécessaire de l'importance de la structure du marché et de l'interdépendance de tous ces éléments. C'est la fin du mois, beaucoup de choses sont rééquilibrées aujourd'hui", estime Ben Laidler, responsable de la stratégie actions chez Bradesco BBI.

"Cela dit, cela aurait pu être bien pire, c'est une journée avec des volumes très bas. Quitte à ce que cela se produise, il y aurait eu des jours pires pour avoir une panne comme celle-ci", selon lui.

Le mois de novembre de cette année s'est avéré particulièrement mouvementé pour les actions mondiales, les inquiétudes concernant les valorisations vertigineuses des valeurs technologiques ayant secoué les marchés, tandis que le "shutdown" américain n'a pris fin qu'après un record de 43 jours.

Mais, si l'absence de données officielles semblait condamner la banque centrale à avancer à l'aveuglette vers sa dernière réunion de l'année et à brouiller les prévisions sur l'économie, une série de déclarations de membres de la Fed ces derniers jours a rapidement ravivé les espoirs d'un assouplissement monétaire en décembre, et les indicateurs retardés publiés cette semaine n'ont pas remis en cause ce scénario.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entrevoir une probabilité de 85% d'une baisse des taux le mois prochain, un changement radical par rapport aux 30% enregistrés une semaine plus tôt, selon CME FedWatch.

En Europe, la journée a été marquée par la publication de plusieurs indicateurs économiques.

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé de 2,6% sur un an en novembre, plus que prévu, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. En France, l'inflation, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est restée stable à 0,8% sur un an en novembre, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

VALEURS

SMCP a progressé de 4,87% après avoir annoncé le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.

Delivery Hero a gagné 14,60%, un opérateur local signalant une information de l'agence Bloomberg selon laquelle les investisseurs de la société allemande de livraison de repas à domicile font pression pour une vente ou une cession d'activités.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagne 0,66%, le Standard & Poor's 500 0,44% et le Nasdaq Composite 0,48%.

La séance du jour est écourtée au lendemain de la fête de Thanksgiving et la panne chez l'opérateur boursier CME Group a encore réduit la liquidité du marché.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les consommateurs de la zone euro ont légèrement revu à la hausse leurs prévisions d'inflation à court terme, tout en les maintenant inchangées à long terme, ce qui conforte les paris selon lesquels la croissance des prix reste proche de l'objectif et qu'il n'est plus nécessaire de réduire les taux d'intérêt, montre une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) publiée vendredi.

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté moins que prévu en novembre, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail.

CHANGES

Le billet vert s'apprête à enregistrer sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet, les investisseurs anticipant de plus en plus un nouvel assouplissement monétaire de la Fed en décembre, tandis que la fête de Thanksgiving aux États-Unis a réduit la liquidité.

Le dollar perd 0,13% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,03% à 1,1598 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 2,9 points de base à 4,0267%. Le deux ans progresse de 1,9 point de base à 3,4995%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 1,4 point de base à 2,6915%. Le deux ans progresse de 0,8 point de base à 2,0374%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse. Les négociations pour la paix entre la Russie et l'Ukraine qui s'éternisent maintiennent les risques géopolitiques élevés, les traders gardant aussi un œil sur la réunion de l'Opep+ de dimanche pour obtenir des indices sur d'éventuels changements de production.

Le Brent avance de 0,06% à 63,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,26% à 59,39 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

