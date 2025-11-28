La Bourse de Paris termine en légère hausse, sans catalyseur notable

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse vendredi, au cours d'une séance dépourvue de catalyseur, marquée par une panne du Chicago Mercantile Exchange, l'une des principales places mondiales d'échange.

Le CAC 40 a pris 0,29% à 8.122,71 points, en hausse de 23,24 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette parisien a pris 1,75%.

La séance a été marquée par un "calme plat", résume Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac, interrogé par l'AFP.

Les marchés américains, qui donnent habituellement le "la" sur les indices mondiaux, tournent au ralenti en ce lendemain de Thanksgiving, avec une séance écourtée terminant à 18H00 GMT, ce qui a eu un impact sur leurs homologues européens.

Une panne sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), où sont négociés de nombreuses devises, contrats à terme, obligations et actions, a d'autant plus réduit les volumes d'échanges au cours de la journée.

Faute de nouveau catalyseur, l'attention des investisseurs est restée focalisée sur la Réserve fédérale américaine (Fed). "Les marchés veulent croire en une baisse des taux en décembre", affirme Stephen Innes, gérant de SPI AM.

Autre point d'attention: les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

"Un accord de paix serait positif pour les marchés européens, avec une potentielle amélioration du sentiment économique, une baisse des prix de l'énergie, tandis que les besoins de reconstruction profiteraient aux entreprises du continent", relève Kevin Thozet.

Côté obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans français a atteint 3,41%, au même niveau que la veille.

SMCP s'envole

Le groupe textile SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) s'est envolé de 4,87% à 6,24 euros, après avoir annoncé la mise en vente d'actions pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital, un processus qui pourrait lui permettre "de stabiliser sa situation actionnariale".

Esso France racheté

Le canadien North Atlantic a annoncé vendredi avoir racheté au géant pétrolier américain ExxonMobil sa participation de près de 83% dans Esso France (-1,62% à 41,36 euros), renommé North Atlantic Energies, et va lancer une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir le capital restant coté en Bourse.

Victoire de Bolloré sur le dossier Vivendi

La Cour de cassation a donné raison vendredi à Vincent Bolloré dans le dossier qui l'oppose à des petits actionnaires de Vivendi et a demandé à la cour d'appel de Paris de se prononcer à nouveau sur le "contrôle de fait" qu'il exerçait ou non lors de la scission de Vivendi fin 2024.

L'enjeu est de savoir si le milliardaire, premier actionnaire de Vivendi, va devoir indemniser les petits actionnaires en rachetant les titres restants, à hauteur de plusieurs milliards d'euros.

A la cote, le titre Vivendi est resté stable (-0,04%) à 2,52 euros.

Euronext CAC40