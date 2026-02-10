USA : les ventes au détail stables en décembre

A lire aussi
Le vice-président américain JD Vance arrive en Azerbaïdjan, au lendemain d’une visite en Arménie, pour un voyage régional visant à consolider un processus de paix négocié par les États-Unis entre les voisins du Caucase. IMAGES
Au moins 22 personnes sont mortes en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie, où des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison de fortes pluies, inhabituelles à cette période de l'année.
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs se montrant optimistes à la veille de la publication très attendue des chiffres officiels de l'emploi américain du mois dernier. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
Trois parents britanniques ayant perdu leurs enfants à cause de l'influence des réseaux sociaux se sont rassemblés devant un tribunal civil de Los Angeles à l'ouverture du procès de Meta et Google, accusés d'avoir "fabriqué l'addiction dans des cerveaux d'enfants" ... Lire la suite
