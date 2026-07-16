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USA-Les ventes au détail progressent comme prévu en juin
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 14:32

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé comme prévu en juin, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Elles ont augmenté de 0,2% en juin sur un mois contre une hausse de 1,0% en mai (révisé de 0,9%).

Les analystes intérrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% des ventes au détail en juin.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augusitn Turpin)

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