USA-Les ventes au détail progressent comme prévu en juin

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé comme prévu en juin, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Elles ont augmenté de 0,2% en juin sur un mois contre une hausse de 1,0% en mai (révisé de 0,9%).

Les analystes intérrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% des ventes au détail en juin.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augusitn Turpin)