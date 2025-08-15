 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 916,03
+0,58%
USA : les ventes au détail inférieures aux attentes en juillet
15/08/2025

(AOF) - En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en juillet aux Etats-Unis contre un consensus de 0,6% après une hausse de 0,9% en juin.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

  • Un magasin dans le quartier chinois de San Francisco
    Etats-Unis: La croissance des ventes au détail ralentit en juillet
    15.08.2025 

    La croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a ralenti en juillet d'un mois sur l'autre, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. Ces ventes ont progressé de 0,5%, comme prévu par les économistes interrogés ... Lire la suite

  • Le logo de Bureau Veritas. (Crédit: / Adobe Stock)
    Bureau Veritas sous pression proche de ses plus bas
    15.08.2025 

    (Zonebourse.com) - En repli marqué depuis le début de l'année, le titre Bureau Veritas reste fragilisé sous ses moyennes mobiles clés, avec une dynamique vendeuse qui limite les velléités de rebond à court terme. En baisse de 3,9% sur un mois et de 8,5% depuis ... Lire la suite

  • Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations
    Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations
    15.08.2025 

    La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se dit "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations. Les 185 pays réunis à Genève ont échoué à se mettre d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur un texte contraignant pour ... Lire la suite

  • Trump pense que Poutine et Zelensky "feront la paix" après le sommet en Alaska
    Trump pense que Poutine et Zelensky "feront la paix" après le sommet en Alaska
    15.08.2025 

    "Je pense que le président Poutine fera la paix, je pense que le président Zelensky fera la paix", a assuré jeudi le président américain Donald Trump avant le sommet en Alaska, où il rencontrera son homologue russe pour discuter de l'Ukraine.

