Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI et en hausse de 0,04% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,12% pour le Nasdaq. .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les inquiétudes sur le secteur ont refait surface jeudi après les résultats de CISCO SYSTEMS

CSCO.O , dont les marges sont affectées par la flambée des coûts des puces mémoire.

La start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a par ailleurs levé 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, atteignant ainsi une valorisation de 380 milliards de dollars.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O bondit de 11,7% en avant-Bourse, les investisseurs pariant que la forte demande en IA et les difficultés d'approvisionnement de puces mémoire continueront à stimuler les commandes d'outils de fabrication de puces de la société, qui a également anticipé jeudi soir un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations.

* SECTEUR DES TRANSPORTS - Les actions des entreprises de transport routier et de logistique telles que LANDSTAR SYSTEM

LSTR.O et C.H. ROBINSON CHRW.O ont été pénalisées jeudi par les craintes que l'intelligence artificielle (IA) n'entraîne une concurrence accrue pour les entreprises établies qui dépendent de logiciels pour leurs services.

* RIVIAN RIVN.O - Le constructeur de véhicules électriques, rival de Tesla, a publié jeudi des résultats supérieurs aux estimations et a déclaré que ses nouveaux SUV R2, plus abordables, entraîneraient une hausse de 53% des livraisons en 2026. L'action prend près de 20% en avant-Bourse.

* AIRBNB ABNB.O a publié jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations, la société de location de vacances misant sur les réservations haut de gamme pour contrer le ralentissement de la demande des clients soucieux des prix.

* PINTEREST PINS.N a publié jeudi une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieure aux estimations, le site de partage de photos étant confronté à une réduction des dépenses publicitaires des détaillants touchés par les droits de douane et par la la pression croissante de concurrents. L'action recule de 18% en avant-Bourse.

* ROKU ROKU.O a dit jeudi s'attendre à un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour 2026, misant sur une transition vers le streaming financé par la publicité. L'action prend près de 14% en avant-Bourse.

* COINBASE COIN.O - La plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé jeudi une perte au quatrième trimestre, affectée par la baisse des volumes de transactions dans un contexte de ventes massives d'actifs numériques.

* COMCAST CMCSA.O - Les négociations entre Sky, propriété de Comcast, et ITV ITV.L concernant l'achat de ses chaînes de télévision et de sa plateforme de streaming ont ralenti ces dernières semaines, ont déclaré trois sources proches du dossier.

* GOLDMAN SACHS GS.N - La directrice juridique de la banque américaine, Kathy Ruemmler, a démissionné, a annoncé jeudi le directeur général David Solomon, après que des documents récents du Département américain de la Justice ont révélé qu'elle avait accepté des cadeaux su pédocriminel Jeffrey Epstein et l'avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes.

(Rédigé par Diana Mandia)