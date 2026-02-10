Les bénéfices de l'opérateur Domino's India augmentent grâce à la hausse des commandes pendant les fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de l'article avec du contexte et des détails)

L'entreprise indienne Jubilant FoodWorks JUBI.NS , qui exploite les points de vente Domino's Pizza et Dunkin' dans le pays, a fait état d'un bond de 65 % de son bénéfice au troisième trimestre , les commandes importantes de la saison des fêtes ayant contribué à stimuler les ventes, ce qui témoigne d'une reprise dans le secteur.

Le bénéfice de l'entreprise a atteint 709 millions de roupies (7,83 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 429,1 millions de roupies il y a un an.

Le trimestre octobre-décembre est généralement le plus fort pour les chaînes de restauration rapide indiennes , car les festivals et la demande des fêtes de fin d'année stimulent les commandes,les analystes citant l'amélioration des conditions de la demande dans l'ensemble du secteur.

Les recettes d'exploitation, qui comprennent les activités internationales de la société, ont augmenté de 13,3 % en glissement annuel pour atteindre 24,37 milliards de roupies, grâce à l'augmentation du volume des commandes.

Les résultats de Jubilant comprennent une charge exceptionnelle de 337 millions de roupies liée aux nouveaux codes du travail indiens entrés en vigueur en novembre.

En décembre, les analystes de Citi ont déclaré que le secteur était susceptible d'être le plus grand bénéficiaire d'une reprise de la demande des consommateurs, ajoutant que les initiatives de croissance de Jubilant le placent en position de leader de l'industrie.

Le chiffre d'affaires de son activité en Inde a augmenté d'environ 12 % par rapport à l'année précédente, grâce à une croissance de 5 % des ventes à périmètre constant chez Domino's, à une forte croissance à deux chiffres chez Popeyes, au lancement de nouveaux menus et à l'expansion rapide de son réseau de magasins.

Jubilant a ajouté 114 magasins nets au cours du trimestre, le plus grand nombre au cours des quatre derniers trimestres,étendant son réseau à 3 594 points de vente alors qu'il investit pour capter la demande à la fois dans les métros et les villes de niveau 2. Les analystes ont également souligné les possibilités d'expansion des marges, CLSA ayant relevé le titre le mois dernier.

"Nos marges à tous les niveaux se sont améliorées de manière significative par rapport à l'année dernière", a déclaré la société dans son communiqué de presse , sans donner de détails.

(1 $ = 90,5630 roupies indiennes)