Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI et le Nasdaq .IXIC et en légère baisse de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 .SPX .

* SECTEUR PÉTROLIER - Les actions des majors américaines ont terminé en hausse lundi avec l'optimisme des investisseurs concernant l'accès potentiel aux vastes réserves pétrolières du Venezuela après l'arrestation par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.

* SECTEUR AURIFÈRE - L'or a encore progressé mardi pour atteindre un sommet d'une semaine, alors que les commentaires accommodants des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt et que les tensions au Venezuela ont stimulé la demande de valeurs refuges.

* MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O a relevé sa prévision de chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre lundi, aidé par la reprise de la demande industrielle et de fortes réservations, faisant grimper l'action de 5,6% dans les échanges après-Bourse.

* VISTRA VST.N - L'entreprise de services publics a déclaré lundi qu'elle avait accepté de racheter Cogentrix Energy et ses 10 centrales électriques alimentées au gaz naturel dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,7 milliards de dollars (4,01 milliards d'euros). L'action avançait de 4,4% dans les écahnges avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général Jensen Huang a déclaré lundi que la prochaine génération de puces d'intelligence artificielle était en "pleine production" et qu'elles pourront fournir cinq fois la puissance de calcul de ses semi-conducteurs actuels.

* INTEL INTC.O a présenté lundi au salon CES de Las Vegas sa nouvelle puce d'intelligence artificielle pour ordinateurs portables "Panther Lake" alors que l'entreprise cherche à rassurer les investisseurs sur le premier produit fabriqué à l'aide de son processus de fabrication de nouvelle génération appelé 18A.

* UBER UBER.N , LUCID GROUP LCID.O et Nuro ont présenté lundi un robotaxi destiné à la production, une étape clé vers le déploiement commercial pour le partenariat de véhicules autonomes.

* DELL DELL.N a dévoilé lundi une nouvelle gamme d'ordinateurs portables XPS, un an après avoir retiré cette série de la vente, afin de stimuler la demande sur un marché des PC en perte de vitesse.

* AMAZON.COM AMZN.O a vu sa demande de rejet d'un projet de plainte collective accusant le distributeur en ligne d'avoir pratiqué des prix abusifs pendant la pandémie de COVID-19 refusée par un juge américain.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)