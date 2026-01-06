 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 11:33

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI et le Nasdaq .IXIC et en légère baisse de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 .SPX .

* SECTEUR PÉTROLIER - Les actions des majors américaines ont terminé en hausse lundi avec l'optimisme des investisseurs concernant l'accès potentiel aux vastes réserves pétrolières du Venezuela après l'arrestation par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.

* SECTEUR AURIFÈRE - L'or a encore progressé mardi pour atteindre un sommet d'une semaine, alors que les commentaires accommodants des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt et que les tensions au Venezuela ont stimulé la demande de valeurs refuges.

* MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O a relevé sa prévision de chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre lundi, aidé par la reprise de la demande industrielle et de fortes réservations, faisant grimper l'action de 5,6% dans les échanges après-Bourse.

* VISTRA VST.N - L'entreprise de services publics a déclaré lundi qu'elle avait accepté de racheter Cogentrix Energy et ses 10 centrales électriques alimentées au gaz naturel dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,7 milliards de dollars (4,01 milliards d'euros). L'action avançait de 4,4% dans les écahnges avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général Jensen Huang a déclaré lundi que la prochaine génération de puces d'intelligence artificielle était en "pleine production" et qu'elles pourront fournir cinq fois la puissance de calcul de ses semi-conducteurs actuels.

* INTEL INTC.O a présenté lundi au salon CES de Las Vegas sa nouvelle puce d'intelligence artificielle pour ordinateurs portables "Panther Lake" alors que l'entreprise cherche à rassurer les investisseurs sur le premier produit fabriqué à l'aide de son processus de fabrication de nouvelle génération appelé 18A.

* UBER UBER.N , LUCID GROUP LCID.O et Nuro ont présenté lundi un robotaxi destiné à la production, une étape clé vers le déploiement commercial pour le partenariat de véhicules autonomes.

* DELL DELL.N a dévoilé lundi une nouvelle gamme d'ordinateurs portables XPS, un an après avoir retiré cette série de la vente, afin de stimuler la demande sur un marché des PC en perte de vitesse.

* AMAZON.COM AMZN.O a vu sa demande de rejet d'un projet de plainte collective accusant le distributeur en ligne d'avoir pratiqué des prix abusifs pendant la pandémie de COVID-19 refusée par un juge américain.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,8750 USD NASDAQ +2,81%
DELL TECH RG-C
123,980 USD NYSE -2,97%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 977,18 Pts Index Ex +1,23%
INTEL
39,3700 USD NASDAQ -0,03%
LUCID GROUP
11,6900 USD NASDAQ +4,84%
MICROCHIP TECH
67,0700 USD NASDAQ +3,14%
NASDAQ Composite
23 395,82 Pts Index Ex +0,69%
NVIDIA
188,1000 USD NASDAQ -0,40%
S&P 500 INDEX
6 902,05 Pts CBOE +0,64%
UBER TECH
80,750 USD NYSE -2,52%
VISTRA
162,965 USD NYSE -1,38%
Afficher toutes les valeurs associées
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

