Julien Brun remplace Nicolas Béraud à la tête de Betclic (jeux et paris)

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié mercredi.

M. Brun était directeur des opérations chez Betclic depuis 2017 après avoir dirigé pendant près de six ans les activités françaises de Kindred Group (Unibet). Il est également passé par La Française des Jeux et Ubisoft, selon le communiqué.

Parallèlement, Nicolas Béraud, qui a fondé Betclic en 2005, préside depuis le 1er janvier Banijay Gaming, la holding dédiée aux jeux de la maison mère de Betclic Banijay Group, amenée à doubler de taille après le rachat en octobre de Tipico-Admiral.

"A la tête du 4e acteur européen des paris sportifs et du jeu en ligne, Nicolas Béraud aura pour mission d’oeuvrer au rapprochement des deux groupes, et d'amplifier la stratégie de développement international, avec pour ambition de construire un champion mondial du jeu d'argent", indique le communiqué.

Basé à Bordeaux et employant plus de 1.500 personnes, Betclic exerce ses activités sous licence en France, au Portugal, en Pologne et en Côte d’Ivoire. Il a généré 1,3 milliard de chiffre d'affaires en 2024.