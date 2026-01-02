Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,58% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de voitures neuves du groupe d'Elon Musk ont chuté de deux tiers en France et en Suède en décembre, mais ont bondi en Norvège, où il a vendu 27.621 véhicules en 2025, soit plus que tout autre constructeur automobile dans ce pays sur une année.

* MINEURS D'OR ET D'ARGENT - Les valeurs américaines des sociétés aurifères décollent en avant-Bourse, portées par la poursuite du rallye historique des métaux précieux. NEWMONT

NEM.N gagne 2,8% et les sociétés sud-africaines listées à Wall Street GOLD FIELDS GFI.N et HARMONY GOLD HMY.N progressent de 2,4% et 2,5% respectivement.

Les mineurs d'argent HECLA MINING HL.N et COEUR MINING

CDE.N prennent pour leur part 4% et 5% avant la cloche.

(Rédigé par Augustin Turpin)