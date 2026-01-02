 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 11:52

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,58% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de voitures neuves du groupe d'Elon Musk ont chuté de deux tiers en France et en Suède en décembre, mais ont bondi en Norvège, où il a vendu 27.621 véhicules en 2025, soit plus que tout autre constructeur automobile dans ce pays sur une année.

* MINEURS D'OR ET D'ARGENT - Les valeurs américaines des sociétés aurifères décollent en avant-Bourse, portées par la poursuite du rallye historique des métaux précieux. NEWMONT

NEM.N gagne 2,8% et les sociétés sud-africaines listées à Wall Street GOLD FIELDS GFI.N et HARMONY GOLD HMY.N progressent de 2,4% et 2,5% respectivement.

Les mineurs d'argent HECLA MINING HL.N et COEUR MINING

CDE.N prennent pour leur part 4% et 5% avant la cloche.

(Rédigé par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

COEUR MINING
17,820 USD NYSE -1,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 063,29 Pts Index Ex -0,63%
GOLD FIELDS
37,500 EUR Tradegate -3,85%
GOLD FIELDS SP ADR
43,660 USD NYSE -1,09%
HARMONY GOLD MIN
17,600 EUR Tradegate -0,56%
HARMONY GOLD SP ADR
19,895 USD NYSE -0,80%
HECLA MINING
19,190 USD NYSE -1,51%
NASDAQ Composite
23 241,99 Pts Index Ex -0,76%
NEWMONT
99,850 USD NYSE -1,97%
S&P 500 INDEX
6 845,50 Pts CBOE -0,74%
TESLA
449,7200 USD NASDAQ -1,04%
