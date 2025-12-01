 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:17

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMERICAN AIRLINES AAL.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à des retards opérationnels en raison d'un changement logiciel majeur sur un nombre important d'avions Airbus AIR.PA A320, ajoutant dans un premier temps que ce problème concernait environ 340 appareils de la compagnie aérienne.

Les compagnies aériennes mondiales se sont empressées samedi de corriger un problème logiciel sur les avions Airbus A320, alors qu'un rappel partiel par le constructeur européen a entraîné l'annulation de centaines de vols en Asie et en Europe et menacé les voyages aux États-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année.

Les flottes d'Airbus ont repris leurs activités normales lundi après que le constructeur aéronautique européen a mis en œuvre plus rapidement que prévu des modifications logicielles urgentes.

* AMAZON AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O ont présenté dimanche un service de réseau multicloud développé conjointement afin de répondre à la demande croissante en matière de connectivité fiable, ont déclaré les entreprises dans un communiqué, à une époque où même de brèves interruptions d'Internet peuvent entraîner des pannes majeures.

* CHEVRON CVX.N a déclaré dimanche soir que les chargements de pétrole brut de sa coentreprise Tengizchevroil se poursuivaient dans le port russe de Novorossiysk, après une attaque de drones navals ukrainiens qui a fortement endommagé des équipements clés.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O va investir 1.500 milliards de yens (9,6 milliards de dollars) pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces mémoire à bande passante élevée (HBM) de pointe, a rapporté samedi le journal Nikkei, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
196,9800 EUR Euronext Paris -3,65%
ALPHABET-A
320,0000 USD NASDAQ +0,02%
AMAZON.COM
233,1800 USD NASDAQ +1,75%
AMERICAN AIRLINE
14,0000 USD NASDAQ +0,50%
BOEING CO
189,140 USD NYSE +1,18%
CHEVRON
150,900 USD NYSE +0,88%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 716,42 Pts Index Ex +0,61%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
237,2000 USD NASDAQ +3,01%
NASDAQ Composite
23 365,69 Pts Index Ex +0,65%
Pétrole Brent
63,49 USD Ice Europ +0,47%
Pétrole WTI
59,64 USD Ice Europ +2,12%
S&P 500 INDEX
6 849,09 Pts CBOE +0,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
