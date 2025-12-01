Tesla s'effondre sur les principaux marchés européens en novembre, mais les ventes de voitures neuves bondissent en Norvège

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de Tesla ont chuté de près de 60 % en France et en Suède, et de près de 50 % au Danemark

Elles ont bondi de 175% en Norvège

La marque lance une version moins chère de son modèle Y

La concurrence de la Chine s'intensifie

(Suède, Norvège, données BYD, enquête Escalent, graphiques) par Alessandro Parodi et Marie Mannes

Tesla TSLA.O a vu les immatriculations de novembre en France, au Danemark et en Suède diminuer de moitié par rapport à l'année précédente, le fabricant américain de VE continuant à lutter pour endiguer les pertes de parts de marché en Europe malgré le lancement de nouvelles versions de son best-seller, le Model Y. La Norvège a toutefois inversé la tendance en enregistrant des ventes record au cours du mois.

Les immatriculations mensuelles , un indicateur des ventes, ont chuté de 58 % en France, avec 1 593 véhicules vendus, de 59 % en Suède, avec 1 466 voitures, et de 49 % au Danemark, avec 534 voitures vendues, selon les données officielles.

Mais en Norvège, les ventes ont presque triplé pour atteindre 6 215 voitures, battant ainsi le record annuel de ventes du pays à un mois de la fin. Le ralentissement de Tesla en Europe a commencé à la fin de l'année dernière, après que son directeur général Elon Musk a publiquement fait l'éloge de personnalités politiques de droite , déclenchant des manifestations dans toute la région .

En novembre, un grand incendie dans une concession Tesla dans le sud de la France a incité les enquêteurs à lancer une enquête criminelle, ont rapporté les médias locaux.

Depuis, Musk a atténué ses commentaires politiques, mais les activités européennes de Tesla ne se sont pas rétablies , ce qui laisse présager des difficultés plus profondes.

LA NOUVEAUTÉ TESLA S'ESTOMPE DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE ACCRUE

Les analystesont pointé du doigt la concurrence croissante sur un marché européen encombré, en particulier de la part des nouveaux arrivants chinois, ainsi que la gamme vieillissante de Tesla.

Le sentiment des consommateurs s'est affaibli. La société de conseil et d'analyse de données Escalent a déclaré dans une étude vue par Reuters lundi que 38 % de plus de 2 000 personnes interrogées dans les cinq plus grands marchés automobiles d'Europe estiment que la nouveauté de la marque s'est estompée et qu'elle est derrière ses concurrents en termes de design, de qualité et d'attrait émotionnel.

Alors que Musk a passé la majeure partie de l'année à se concentrer sur les activités robotiques du constructeur automobile et à obtenir l'approbation des actionnaires pour son nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars , Tesla a tenté de reconquérir les acheteurs en lançant un modèle Y rafraîchi au début de l'année.

Seule une poignée de Model Y moins chères , dont le prix est de 40 000 euros (46 468 $) en Allemagne, ont atteint les marchés européens à la fin du mois de novembre.

Les ventes du modèle Y ont chuté de 67 % pour atteindre 426 voitures en Suède et ont bondi de 19 % pour atteindre 3 648 voitures en Norvège, selon les données de Mobility Sweden et de la Fédération routière norvégienne.

Au Danemark, les immatriculations de novembre de la Model Y ont chuté de 74 % pour atteindre 206 unités, selon les données de Bilstatistik.dk, qui gère la plus grande base de données automobiles de Scandinavie, tandis que celles de la Model 3 ont augmenté de 29 % pour atteindre 326 voitures, ce qui en fait le 8e modèle le plus vendu dans le pays, a indiqué Mobility Denmark.

Le concurrent chinois de Tesla, BYD 002594.SZ , a également vu ses immatriculations chuter en novembre, de 51% en Suède et de 50,3% en Norvège. Ses ventes ont augmenté de 6 % au Danemark.

(1 $ = 0,8608 euros)