Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,69% pour le Dow Jones .DJI , de 0,71% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,27% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR PÉTROLIER - Les Etats-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord sur un mémorandum d'une page permettant de mettre fin à leur conflit, a-t-on appris mercredi de source pakistanaise, confirmant une information d'Axios. Le président américain Donald Trump a décidé de suspendre son opération "Projet liberté", destiné à sécuriser la circulation des navires commerciaux coincés dans le détroit d'Ormuz en raison du conflit.

Le pétrole Brent LCOc1 , référence mondiale du marché, recule de 7,38% à 101,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 7,82% à 94,27 dollars.

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O a annoncé mardi anticiper un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street, soutenu par une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données, alors que les entreprises de "cloud computing" (informatique dématérialisée) accélèrent leurs dépenses en infrastructures dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Bernstein a par ailleurs relevé sa recommandation sur AMD à "surperformance", estimant que l'essor de l'IA agentique rend plausible les prévisions du groupe d'un marché potentiel nettement plus vaste, tandis que sa gamme de produits jugée compétitive est bien positionnée pour en tirer parti.

L'action AMD bondit de 18% en avant-Bourse après avoir déjà grimpé d'environ 65% depuis le début de l'année. Dans son sillage, INTEL INTC.O prend 6,1%, SUPER MICRO SMCI.O 17,7%, ALPHABET GOOGL.O 1.4%, NVIDIA NVDA.O 0.44% et ARM HOLDINGS

ARM.O 11.3% en amont de la publication de ses résultats.

* APOLLO GLOBAL APO.N , MARRIOTT MAR.O et DISNEY DIS.N doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* TESLA TSLA.O procède au rappel de 218.868 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème lié à la caméra de recul, qui entraîne un retard dans l'affichage des images susceptible d'augmenter le risque d'accident, a annoncé mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile.

* COTY COTY.N - La maison mère de CoverGirl a confirmé mardi son objectif de bénéfice annuel, tablant sur BPA compris entre 33 et 35 centimes de dollar, soit un niveau supérieur à l'estimation des analystes qui est de 27 centimes, selon les données compilées par LSEG. Le groupe, qui a renoncé en février à ses prévisions annuelles, a cependant prévenu que ses ventes pâtissaient du conflit au Moyen-Orient. L'action cède près de 2% en avant-Bourse.

* MATCH GROUP MTCH.O a publié mardi un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre supérieur aux attentes, grâce aux solides performances de l'application de rencontre Hinge et à la restructuration de Tinder vers des fonctionnalités basées sur l'IA.

* LUCID GROUP LCID.O a suspendu mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a annoncé son plus important écart par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires depuis plus de quatre ans, un problème lié à un fournisseur ayant perturbé les livraisons de son SUV Gravity en février, ce qui a pesé sur les ventes du premier trimestre. L'action abandonne plus de 8% en avant-Bourse.

* Stack Infrastructure, une société de centres de données détenue par BLUE OWL CAPITAL OWL.N , étudie actuellement ses options, notamment la vente de ses activités en Asie dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 30 milliards de dollars, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* ABERCROMBIE & FITCH ANF.N - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "pondération en ligne".

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-performance" auparavant.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)