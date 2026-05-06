Hantavirus: trois cas suspects évacués du navire, un autre malade traité à Zürich

Vue aérienne montrant du personnel de santé aidant des personnes à monter à bord d’un bateau depuis le navire de croisière MV Hondius, à l’arrêt au large du port de Praia, la capitale du Cap-Vert, le 6 mai 2026 ( AFP / - )

Trois cas suspects ont été évacués mercredi matin du bateau de croisière MV Hondius, foyer d'hantavirus, qui mouille au Cap-Vert, a annoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le navire y est toujours immobilisé en attendant de mettre le cap vers Tenerife, l'une des îles de l'archipel des Canaries, où il doit accoster dans les prochains jours, selon les autorités espagnoles.

Trois personnes - un couple de Néerlandais et une Allemande qui ont voyagé à bord du MV Hondius - sont mortes depuis le début de la croisière, selon l'OMS. Une personne est hospitalisée à Johannesburg, une autre à Zurich (Suisse) et trois cas suspects ont donc été évacués du navire. Son itinéraire reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert, au large de la côte ouest-africaine.

La souche d'hantavirus détectée sur un des passagers de la croisière évacué en Afrique du Sud, est celle des Andes, transmissible entre humains, a déclaré mercredi le ministre sud-africain de la Santé. L'hôpital universitaire de Genève a confirmé avoir identifié la même souche.

"À ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible", a toutefois estimé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message sur X annonçant également l'évacuation des trois cas suspects qui étaient encore à bord. Ils "sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas", a-t-il précisé.

Un autre passager du navire, dont le cas n'avait encore pas été évoqué jusqu'ici, est hospitalisé à Zurich pour une infection au hantavirus, selon le ministère suisse de la Santé. "Cet homme et son épouse revenaient d'un voyage en Amérique du Sud fin avril", a-t-il précisé.

Battant pavillon néerlandais, le MV Hondius mouille depuis dimanche près du port de Praia, la capitale cap-verdienne, avec 88 passagers et 59 membres d'équipage de 23 nationalités.

Deux membres d'équipage malades et une personne cas contact ont été débarqués au port de la capitale Praia avant d'être conduits par ambulance à l'aéroport proche de la ville d'où ils seront évacués par avion, selon l'OMS.

Selon Ann Lindstrand, représentante de l'OMS au Cap-Vert jointe mercredi par l'AFP, "tous trois sont dans un état stable et l'un d'eux est asymptomatique". L'OMS avait indiqué que les deux membres d'équipage étaient de nationalité britannique et néerlandaise.

Des ambulances et un bateau médical étaient positionnés dans le port de Praia mercredi matin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une infection à hantavirus peut provoquer un syndrome respiratoire aigu.

- Direction les îles Canaries -

Juste après ces premières évacuations, le MV Hondius prendra la direction des îles Canaries, où il arrivera d'ici "3 à 4 jours", a annoncé tard mardi soir le ministère espagnol de la Santé. Son port d'arrivée sera Tenerife, d'après la télévision publique espagnole (RTVE), citant des sources au sein du ministère espagnol de la Santé.

Le président régional des Canaries, Fernando Clavijo, a toutefois de nouveau affiché mercredi matin son opposition à toute évacuation de malades sur le sol de l'archipel, déplorant "l'absence totale d'informations" de la part du gouvernement central à Madrid.

Un bateau-ambulance, transportant des membres d'équipage en combinaisons de protection, retourne au port de Praia, après une visite au paquebot MV Hondius, stationné au large, le 5 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / - )

"Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs", a poursuivi le ministère espagnol de la Santé.

Le croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, a indiqué qu'"aucun nouveau cas symptomatique" n'avait été identifié à bord.

- Chaîne de contamination à remonter -

A ce stade, l'OMS suppose qu'un ou plusieurs premiers cas "ont été infectés en dehors du navire" par le virus et qu'il y a eu ensuite "une transmission interhumaine", a déclaré Maria Van Kerkhove, qui dirige le département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS.

Carte montrant le trajet du bateau de croisière MV Hondius, suspecté d'être un foyer d'hantavirus, entre Ushuaia (Argentine) et le Cap-Vert ( AFP / Jean-Philippe CHOGNOT )

Toutefois, a-t-elle précisé, il faut que des individus soient vraiment très proches pour se contaminer. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19".

Après la contamination d'un Britannique, l'organisation a confirmé lundi celle d'une passagère néerlandaise de 69 ans, décédée le 26 avril.

L'OMS a précisé que des recherches avaient été lancées pour "retrouver les passagers" du vol commercial entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par cette Néerlandaise.

Un bateau-ambulance transportant des membres d'équipage en combinaisons de protection, s'approche du bateau de croisière MV Hondius, au mouillage au large du port de Praia, le 5 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / - )

Selon l'autorité sanitaire de la province argentine de la Terre de Feu, dont Ushuaïa est la capitale, le MV Hondius avait fait l'objet des contrôles de rigueur avant son départ de cette ville. Elle a également jugé "très improbable" que la maladie ait été contractée localement.