Wall Street ouvre en ordre dispersé, surprise par le PIB américain

le 16 décembre 2025

La Bourse de New York évolue sans direction claire mardi, digérant une croissance au troisième trimestre bien plus élevée qu'anticipé, qui pourrait pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à faire une pause dans son cycle de baisse des taux.

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones perdait 0,10%, l'indice Nasdaq prenait 0,17% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,12%.

Le marché a accueilli mardi des "chiffres du PIB nettement meilleurs que prévu", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste du cabinet CFRA.

Les Etats-Unis ont connu une croissance de 4,3% en rythme annualisé au troisième trimestre 2025, une accélération bien plus élevée qu'anticipé par les analystes, selon la publication mardi d'un rapport retardé par la longue paralysie budgétaire qui a touché le pays du 1er octobre au 13 novembre.

Par rapport au deuxième trimestre, cela représente une hausse de 1,1%, tirée en particulier par une "accélération de la consommation", souligne l'agence statistique du ministère de l'Economie.

Bien qu'une bonne nouvelle en l'état, "avec un PIB aussi fort, la Fed (Réserve fédérale, banque centrale des Etats-Unis) a une nouvelle raison de préférer le statu quo lors de sa prochaine réunion", explique Sam Stovall.

Or les marchés financiers espéraient encore une baisse des taux d'intérêt de la Fed le 28 janvier, pour doper davantage la croissance et les bénéfices.

Les anticipations concernant un maintient des taux à leur niveau actuel (entre 3,50% et 3,75%) se sont renforcées mardi, selon l'outil de veille CME Fedwatch.

Toujours côté indicateurs, les commandes de biens durables se sont repliées plus fortement qu'attendu en octobre (-2,2% contre -1,5% anticipé).

La production industrielle des Etats-Unis en novembre a, elle, progressé de 0,2% sur un mois, alors que les consensus des analystes tablaient sur une stagnation.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se tendait à 4,19%, contre 4,16% à la clôture lundi.

Hormis les publications macroéconomiques, "l'actualité est plutôt calme ce matin, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du calendrier des jours fériés à venir", soulignent les analystes de Briefing.com.

La cloche de clôture doit retentir mercredi à 18H00 GMT, soit trois heures plus tôt que d'habitude, et Wall Street sera fermée jeudi, jour de Noël.

Au tableau des valeurs, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk était très recherché (+8,98% à 52,42 dollars) après que les autorités sanitaires américaines ont approuvé lundi une première version en comprimé de son traitement anti-obésité phare Wegovy, offrant aux Américains une première alternative aux injections pour perdre du poids.

Ce feu vert devrait permettre de faciliter l'accès à ces traitements amaigrissants déjà très populaires et considérés par de nombreux experts comme révolutionnaires.

Son concurrent, Eli Lilly, prenait 0,83% à 1.085,39 dollars.

La société de logiciels ServiceNow lâchait 2,03% à 153,50 dollars après avoir annoncé mardi le rachat de la start-up de cybersécurité Armis dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,75 milliards de dollars.

Le producteur d'électricité Dominion - qui développe l'un des plus gros projets d'éoliennes en mer aux Etats-Unis - continuait d'évoluer dans le rouge (-0,26% à 57,07 dollars), après la décision lundi du gouvernement américain de suspendre tous les grands projets d'éolien offshore en cours de construction dans le pays pour des raisons de "sécurité nationale".

