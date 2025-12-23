information fournie par Reuters • 23/12/2025 à 16:24

États-Unis: Recul de la confiance des consommateurs en décembre selon Conference Board

Des clients dans un magasin Walmart Supercenter à North Bergen, dans le New Jersey

La ‍confiance des consommateurs aux ‌États-Unis a reculé en ​décembre, montre ⁠l'enquête mensuelle du Conference ⁠Board ‍publiée mardi.

L'indice ⁠de confiance calculé ​par l'organisation patronale s'est ⁠établi ce ​mois-ci à 89,1 ​contre ​92,9 (révisé) en ​novembre.

Le ⁠consensus des économistes interrogés par ‌Reuters prévoyait un indice à 91,0.

(Rédigé par Diana ‌Mandiá)