États-Unis: Recul de la confiance des consommateurs en décembre selon Conference Board

Des clients dans un magasin Walmart Supercenter à North Bergen, dans le New Jersey
La confiance des consommateurs aux États-Unis a reculé en décembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 89,1 contre 92,9 (révisé) en novembre.
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 91,0.
(Rédigé par Diana Mandiá)
