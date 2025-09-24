Flottille Gaza: l'Italie envoie une frégate militaire après des "attaques de drones"

Un homme agite un drapeau palestinien à l'adresse d'activistes se trouvant dans un bateau quittant le port tunisien de Bizerte, le 14 septembre 2025 ( AFP / MOHAMED FLISS )

L'Italie a annoncé mercredi l'envoi d'une frégate militaire pour porter assistance à la flottille pour Gaza, qui s'est dite ciblée par des attaques nocturnes de drones au large de la Grèce.

"Pour garantir l'assistance aux citoyens italiens présents sur la flottille, j'ai autorisé l'intervention immédiate de la frégate Fasan de la marine militaire, qui naviguait au nord de la Crète, et qui se dirige vers la zone", a déclaré mercredi le ministre italien de la Défense Guido Crosetto dans un communiqué.

Il a précisé que les auteurs de cette attaque de drones étaient "pour le moment non identifiés" et que la frégate Fasan était déployée dans le cadre de l'opération italienne de surveillance maritime "Mare sicuro".

De son côté, la diplomatie italienne a demandé à Israël d'assurer la sécurité de la flottille, rappelant qu'elle se trouvait "dans les eaux internationales".

Des militants et défenseurs des droits humains à bord d'un navire quittent le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie, le 14 septembre 2025, pour rejoindre les derniers bateaux participant à la flottille internationale en route pour Gaza ( AFP / MOHAMED FLISS )

Une soixantaine d'Italiens, dont quatre parlementaires, se trouvent à bord de la flottille, qui comprend une cinquantaine de bateaux transportant plusieurs centaines d'activistes de 45 pays, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.

Les navires de la flottille veulent rejoindre la bande de Gaza dans l'objectif de "briser le blocus israélien", après deux tentatives bloquées en juin et juillet par Israël, qui a répété cette semaine qu'il ne permettrait pas aux navires d'approcher de Gaza.

Les militants pro-palestiniens à bord ont affirmé avoir été visés dans la nuit de mardi à mercredi par de "multiples drones", explosions à la clé, au large de la Grèce.

Dans un communiqué, la Global Sumud Flotilla a mentionné "de multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateaux".

Partie au début du mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà annoncé avoir fait l'objet de deux attaques de drones alors qu'elle était à l'ancre au large de Tunis, le 9 septembre.

Selon la militante allemande des droits humains Yasemin Acar, cinq bateaux ont été attaqués et "15 à 16 drones" ont été dénombrés.

La militante allemande des droits humains Yasemin Acar (au centre) s'adresse aux médias au port de Sidi Bou Saïd, près de Tunis, le 9 septembre 2025 ( AFP / YASSINE MAHJOUB )

Le député polonais Franek Sterczewski a déclaré de son côté sur le réseau social X qu'il y avait eu "13 attaques" sur 10 navires en tout, et que trois d'entre eux avaient été "endommagés".

"Nous n'avons pas d'armes. Nous ne représentons aucune menace pour personne", a déclaré Yasemin Acar dans une vidéo sur Instagram, soulignant que la flottille ne transportait "que de l'aide humanitaire".

Israël impose un blocus à la bande de Gaza, où son armée combat le Hamas depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre.

- Patrouilleur Frontex -

Selon les garde-côtes grecs interrogés par l'AFP, un patrouilleur de l'agence européenne des frontières Frontex s'est approché d'un des bateaux, sans constater de dégâts.

"La salle des opérations des garde-côtes a été informée de l'incident vers 02H30 (23H30 GMT mardi). Un patrouilleur de Frontex s'est rendu sur les lieux. Le voilier allait bien, il n'y avait aucun dégât. Les personnes à bord ont mentionné l'incident, mais il n'a pas pu être établi qu'il avait effectivement eu lieu", a déclaré une porte-parole des gardes-côtes grecs.

Elle n'était pas en mesure de dire si l'incident présumé s'était produit dans les eaux internationales ou non.

Contactée à son siège à Varsovie, Frontex n'a pas pu confirmer ou démentir l'incident pour le moment.

Le navire "Family" (d), qui fait partie de la Flottille internationale pour Gaza, au mouillage au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis, le 9 septembre 2025 ( AFP / FETHI BELAID )

Israël a affirmé lundi qu'il ne permettrait pas à la flottille d'atteindre Gaza en proie à la guerre, lui proposant d'accoster à Ashkelon, plus au nord.

L'ONU a déclaré en août l'état de famine dans le territoire palestinien, ravagé par la guerre et soumis à un strict blocus par Israël depuis près de deux ans.

Le 16 septembre, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé Israël de commettre un "génocide" à Gaza.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, la guerre y a coûté la vie à plus de 65.000 Palestiniens, en majorité des civils, en près de deux ans.

L'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël avait entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon des données officielles.

Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours retenues dans la bande de Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne.