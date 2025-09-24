 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football: L'équipe des réfugiées afghanes fera ses débuts en octobre
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:27

Des réfugiées afghanes s'entraînent en Angleterre pour constituer une équipe de football de 23 joueurs

Des réfugiées afghanes s'entraînent en Angleterre pour constituer une équipe de football de 23 joueurs

(Précisions dans le titre)

La Fifa a annoncé mercredi que l'équipe de réfugiées afghanes foulera pour la première en octobre le terrain de la compétition internationale, à l'occasion d'un tournoi amical à quatre équipes organisé aux Émirats arabes unis (EAU).

Le tournoi, connu sous le nom de "Fifa Unites : Women's Series", se déroulera du 23 au 29 octobre à Dubaï. La compétition amicale mettra en avant l'équipe de réfugiées afghanes nouvellement formée, aux côtés des équipes des EAU, du Tchad et de la Libye.

La création de l'équipe des réfugiées afghanes fait suite à l'interdiction des sports féminins instaurée par les talibans après leur prise du pouvoir de l'Afghanistan en 2021.

L'Afghanistan comptait auparavant 25 joueuses sous contrat. La plupart d'entre elles vivent désormais en Australie. L'équipe masculine afghane continue de fonctionner normalement.

La Fifa a organisé plusieurs stages de détection de talents dans le monde entier afin de sélectionner les 23 joueuses qui composent cette équipe.

"Veiller à ce que toutes les femmes aient accès au football est une priorité pour la Fifa et un élément clé pour façonner l'avenir de notre sport", a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino, dans un communiqué.

"Nous sommes conscients du potentiel de ce sport, tant sur le terrain qu'en dehors. Ces matches amicaux représentent plus qu'une simple compétition, ils sont un symbole d'espoir et de progrès pour les femmes du monde entier", a ajouté le président.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

