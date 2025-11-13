Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,09% pour le Nasdaq

.IXIC :

* SECTEURS DE LA FINANCE ET DE LA CONSOMMATION - Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi mettant fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, après un vote du Congrès en ce sens, ouvrant la voie à la reprise des aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et au versement des salaires des employés fédéraux.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O bondit de 4,2% en avant-Bourse, le géant américain des équipements de réseaux ayant relevé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans un contexte de solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a ouvert jeudi une enquête antitrust contre Google, filiale d'Alphabet, après des plaintes d'éditeurs selon lesquelles les règles du géant américain en matière de spam a affecté leurs revenus.

* WALT DISNEY DIS.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* BOEING BA.N - Un jury du tribunal fédéral de Chicago a ordonné mercredi à l'avionneur de verser plus de 28 millions de dollars à la famille d'un employé des Nations unies chargé de la protection de l'environnement, qui avait été tué dans le crash d'un 737 MAX en Ethiopie en 2019.

* BLACKROCK BLK.N - Le groupe espagnol ACS ACS.MC est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros avec Global Infrastructure Partners de BlackRock pour développer des centres de données, rapporte jeudi le journal Expansion, citant des sources de marché.

* JD.COM JD.O prend 4,38% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre supérieur aux attentes.

* AIRBNB ABNB.O - Le spécialiste de la location de courte durée a annoncé mercredi miser désormais sur les zones rurales, avec notamment l'annonce d'un plan d'investissement de 50 millions de dollars pour promouvoir les villages espagnols, alors que les grandes villes comme Barcelone prévoient d'interdire toutes les locations de courte durée d'ici 2028.

* ABBVIE ABBV.N , BRISTOLMYERS SQUIBB BMY.N , MERCK & CO

MRK.N , REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O - Scotiabank entame le suivi de ces valeurs à "surperformance par rapport au secteur".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)