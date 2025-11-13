Union Européenne: Google visé par une enquête pour sa politique anti-spam

Le logo Google

La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain à une nouvelle amende importante.

En mars dernier, Google a commencé à sévir contre les entreprises, manipulant son algorithme de recherche pour améliorer le classement d’autres sites.

Sa politique d’abus de réputation de site vise la pratique consistant à publier des pages tierces sur des sites réputés afin de manipuler le classement dans les résultats de recherche, une technique connue sous le nom de "SEO parasite".

La Commission européenne a déclaré que ses contrôles montrent que Google rétrograde dans ses résultats de recherche les sites et contenus des éditeurs, lorsque ceux-ci incluent des contenus de partenaires commerciaux.

Elle estime que la politique de Google semble affecter directement un mode courant et légitime de monétisation des sites et contenus des éditeurs.

"Nous craignons que les politiques de Google ne permettent pas aux éditeurs de nouvelles d’être traités de manière équitable, raisonnable et non discriminatoire dans ses résultats de recherche", a déclaré Teresa Ribera, Première Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, dans un communiqué.

"Nous enquêterons pour nous assurer que les éditeurs de nouvelles ne perdent pas des revenus importants à un moment difficile pour l'industrie, et pour nous assurer que Google se conforme à la loi sur les marchés numériques", a-t-elle ajouté.

UNE ENQUÊTE DE "MAL GUIDÉE" SELON GOOGLE

Google a affirmé que la démarche de l'UE risquait de dégrader la qualité des résultats de recherche.

"L’enquête annoncée aujourd’hui sur nos efforts anti-spam est mal guidée et risque de nuire à des millions d’utilisateurs européens", a écrit Pandu Nayak, scientifique en chef de Google Search, dans un billet de blog.

"Et cette enquête est sans fondement : un tribunal allemand a déjà rejeté une plainte similaire, jugeant notre politique anti-spam valide, raisonnable et appliquée de manière cohérente", a-t-il ajouté.

Il a précisé que la politique anti-spam de Google vise à rétablir l’équité en empêchant les sites d’utiliser des tactiques trompeuses pour surpasser ceux qui misent sur la qualité de leurs propres contenus.

En avril, l'entreprise de médias allemande ActMeraki avait déposé une plainte auprès de la Commission, estimant que la politique de Google pénalise les sites. Le Conseil européen des éditeurs, l’Association européenne des éditeurs de journaux et l’Association européenne des médias magazine ont exprimé des griefs similaires.

L'enquête de l'UE s'inscrit dans le cadre du DMA, qui vise à limiter le pouvoir des géants technologiques et prévoit des sanctions pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises en cas de violation.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)