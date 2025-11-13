 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 277,83
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Union Européenne: Google visé par une enquête pour sa politique anti-spam
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 12:44

Le logo Google

Le logo Google

La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain à une nouvelle amende importante.

En mars dernier, Google a commencé à sévir contre les entreprises, manipulant son algorithme de recherche pour améliorer le classement d’autres sites.

Sa politique d’abus de réputation de site vise la pratique consistant à publier des pages tierces sur des sites réputés afin de manipuler le classement dans les résultats de recherche, une technique connue sous le nom de "SEO parasite".

La Commission européenne a déclaré que ses contrôles montrent que Google rétrograde dans ses résultats de recherche les sites et contenus des éditeurs, lorsque ceux-ci incluent des contenus de partenaires commerciaux.

Elle estime que la politique de Google semble affecter directement un mode courant et légitime de monétisation des sites et contenus des éditeurs.

"Nous craignons que les politiques de Google ne permettent pas aux éditeurs de nouvelles d’être traités de manière équitable, raisonnable et non discriminatoire dans ses résultats de recherche", a déclaré Teresa Ribera, Première Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, dans un communiqué.

"Nous enquêterons pour nous assurer que les éditeurs de nouvelles ne perdent pas des revenus importants à un moment difficile pour l'industrie, et pour nous assurer que Google se conforme à la loi sur les marchés numériques", a-t-elle ajouté.

UNE ENQUÊTE DE "MAL GUIDÉE" SELON GOOGLE

Google a affirmé que la démarche de l'UE risquait de dégrader la qualité des résultats de recherche.

"L’enquête annoncée aujourd’hui sur nos efforts anti-spam est mal guidée et risque de nuire à des millions d’utilisateurs européens", a écrit Pandu Nayak, scientifique en chef de Google Search, dans un billet de blog.

"Et cette enquête est sans fondement : un tribunal allemand a déjà rejeté une plainte similaire, jugeant notre politique anti-spam valide, raisonnable et appliquée de manière cohérente", a-t-il ajouté.

Il a précisé que la politique anti-spam de Google vise à rétablir l’équité en empêchant les sites d’utiliser des tactiques trompeuses pour surpasser ceux qui misent sur la qualité de leurs propres contenus.

En avril, l'entreprise de médias allemande ActMeraki avait déposé une plainte auprès de la Commission, estimant que la politique de Google pénalise les sites. Le Conseil européen des éditeurs, l’Association européenne des éditeurs de journaux et l’Association européenne des médias magazine ont exprimé des griefs similaires.

L'enquête de l'UE s'inscrit dans le cadre du DMA, qui vise à limiter le pouvoir des géants technologiques et prévoit des sanctions pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises en cas de violation.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre britannique des Finances Rachel Reeves lors d'une visite à l'usine Rolls Royce à Derby, dans le centre de l'Angleterre, le 15 mai 2025 ( POOL / Darren Staples )
    La croissance britannique s'essouffle à deux semaines du budget
    information fournie par AFP 13.11.2025 13:03 

    L'activité économiqe britannique a marqué le pas au troisième trimestre, le PIB ne progressant que de 0,1%, ce qui constitue un nouvel accroc pour le gouvernement travailliste à deux semaines de la présentation de son budget, où des hausses d'impôts et des coupes ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    "Trump savait à propos des filles" : l'affaire Epstein encore relancée
    information fournie par AFP 13.11.2025 12:39 

    Donald Trump "savait à propos des filles" dont abusait le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, et a même "passé plusieurs heures" avec l'une d'elles, affirment des emails du financier new-yorkais publiés mercredi, énième rebondissement d'un scandale qui ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 13 novembre 2025
    information fournie par AOF 13.11.2025 12:28 

    (AOF) - Casino (+13,09%, à 0,3092 euro) L'action Casino est particulièrement recherchée, soutenu par l'effervescence qui entoure le secteur de la grande distribution. Carrefour a annoncé l'arrivée au sein de son capital de la famille Saadé, à hauteur de 4%. "Le ... Lire la suite

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Rolls Royce propulsé par ses moteurs d'avion
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 12:25 

    Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a assuré jeudi que la demande pour ses moteurs d'avions propulsera ses bénéfices annuels et poursuit en parallèle le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, dont le premier exemplaire britannique sera ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank