Mizuho attribue à Whirlpool une note "neutre" et signale une pression sur les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 avril - ** Mizuho initie la société d'électroménager Whirlpool WHR.N avec une note "neutre"; fixe l'objectif de prix à $55
** L'objectif de prix représente une baisse de 3,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La pression sur les marges à court terme due aux tarifs douaniers, la baisse des livraisons, la faiblesse persistante des consommateurs et la possibilité d'une nouvelle réduction du dividende en raison du risque élevé lié aux bénéfices nous incitent à rester à l'écart ", indique la maison de courtage
** Cependant, il ajoute que le plan de restructuration ciblé de la société et le lifting pluriannuel de 300 millions de dollars dans la blanchisserie créent une opportunité d'améliorer la performance opérationnelle au fil du temps
** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 21,2 % depuis le début de l'année
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