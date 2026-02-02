 Aller au contenu principal
Julius Baer voit son bénéfice plonger de 25% en 2025, plombé par des pertes de crédits
02/02/2026

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque suisse Julius Baer a vu son bénéfice net fondre de 25% en 2025, sous l'effet de pertes de crédits, a-t-il annoncé lundi, dépassant toutefois légèrement les attentes au terme de cette "année de transition".

La banque spécialisée dans la gestion de fortune a dégagé un bénéfice net de 764 millions de francs suisses (833 millions d'euros), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 700 millions de francs.

La banque a expliqué cette baisse d'un quart de son bénéfice net par rapport à l'année précédente par la vente fin mars de ses activités au Brésil et par des pertes de crédits de 213 millions de francs, atténuées néanmoins par le recouvrement de créances liées aux pertes de 2023, précise-t-elle dans le communiqué.

La banque avait alors été secouée par l'effondrement de l'empire immobilier autrichien Signa, à l'époque à la tête de plusieurs chaînes de grands magasins en Europe et co-propriétaire de l'Empire State Building à New York, à qui Julius Baer avait accordé plusieurs prêts.

Les commandes avaient été confiées à un nouveau directeur général, Stefan Bollinger, qui a pris ses fonctions en janvier 2025 et a depuis lancé une grande réorganisation de la banque. Il a notamment procédé à un examen approfondi du portefeuille de crédits.

Selon lui, "2025 a été une année de transition réussie", a-t-il affirmé lundi dans le communiqué.

Dans un commentaire de marché, Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, souligne que la banque s'est attachée en 2025 "à résoudre ces questions héritées du passé" et à "diminuer les risques" et dit "espérer que 2026 sera une année moins +mouvementée+ pour Julius Baer".

En 2025, les actifs sous gestion de la banque se sont accrus de 5% à 521 milliards de francs, portés par la hausse des marchés boursiers.

JULIUS BAER GRP
62,880 CHF Swiss EBS Stocks -2,69%

