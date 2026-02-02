JO 2026: Les travaux se poursuivent à Cortina à quelques jours des premières épreuves

Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026

par Julien Pretot

Alors que les pistes olympiques du Tofane scintillent sous les sommets des Dolomites, la ville de Cortina ‍d'Ampezzo s'affaire à un rythme effréné pour boucler les préparatifs de Jeux olympiques d'hiver, qui doivent commencer dans trois jours.

Dans la station de ski, les préparatifs sont visiblement inachevés ce lundi, ‌une cacophonie de bruits résonant alors que les sites olympiques sont pris d'assaut par des tracteurs et que les ouvriers s'affairent à quelques mètres seulement de la ​zone d'arrivée.

Ce chaos souligne la pression à laquelle sont soumis les organisateurs alors que ⁠le tournoi de curling commence mercredi et que le premier entraînement de descente féminine est prévu jeudi.

Malgré tout, un tout nouveau centre de glisse ⁠a été achevé juste à ‍temps pour l'ouverture des Jeux. Le Comité international olympique (CIO) a longtemps ⁠fait pression pour que les épreuves soient transférées vers un site existant à l'étranger afin de gagner du temps et de l'argent.

Le téléphérique destiné à transporter les spectateurs vers les ​épreuves olympiques féminines de ski alpin sur le Tofane ne sera en revanche pas prêt à temps. Ce retard a incité les organisateurs à demander la fermeture temporaire des écoles ⁠à Cortina afin d'alléger la pression sur le système de transport, déjà saturé.

L'arrivée ​des touristes à Milan pour les Jeux olympiques a par ailleurs ​été perturbée lundi, une ​grève d'une journée étant organisée par les employés de la compagnie ferroviaire locale.

"Tous les espaces ​sont-ils terminés ? Non. Mais personne ne verra ⁠son expérience gâchée par quelque chose qui doit être peint ou recouvert de moquette après les Jeux", a déclaré dimanche Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux olympiques.

"Tout ce dont les athlètes ont besoin est absolument prêt. Avons-nous encore du travail à faire ? Oui. Du nettoyage ? Oui. Des ‌travaux (à faire) à l'intérieur et à l'extérieur pour que tout soit beau. Le travail est frénétique, mais il a commencé très tard", a-t-il ajouté.

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, s'est voulu rassurant en déclarant que "nous sommes là où nous devons être".

Le comité d'organisation de Milan-Cortina n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters dans l'immédiat.

