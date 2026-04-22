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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 14:08

(Actualisé avec Boeing)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,47% pour le Dow Jones .DJI , de 0,55% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,73% pour le Nasdaq .IXIC :

* BOEING BA.N a fait état mercredi d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années de crises successives ayant généré une dette colossale.

* ADOBE ADBE.O prend 2,7% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi un programme de rachat d'actions d'un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars, l'éditeur de Photoshop cherchant à rassurer les investisseurs sur sa stratégie de croissance dans un contexte de montée en puissance des outils créatifs autonomes.

* UNITED AIRLINES UAL.O abandonne 1,8% en avant-Bourse. Le transporteur aérien a annoncé mardi anticiper un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street aussi bien pour le deuxième trimestre que pour l'ensemble de l'année, la hausse des prix du carburant réduisant ses marges et assombrissant ses perspectives à court terme, même si la demande pour des voyages haut de gamme reste forte.

* T-MOBILE TMUS.O - L'opérateur télécoms allemand Deutsche Telekom DTEGn.DE envisage une fusion avec sa filiale américaine T-Mobile US afin de créer un géant des télécommunications évalué à 400 milliards de dollars (340,37 milliards d'euros), ce qui constituerait la plus grande fusion jamais réalisée entre des sociétés cotées en Bourse, ont déclaré deux sources proches du dossier.

* GE VERNOVA GEV.N - Le fabricant d'équipements électriques a revu à la hausse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, la forte demande des centres de données ayant stimulé la croissance des commandes dans ses divisions Énergie et Électrification. L'action recule néanmoins de 2,7% en avant-Bourse.

* AT&T T.N a enregistré une augmentation du nombre d'abonnés mobile supérieure aux prévisions au premier trimestre, grâce au grand succès de ses offres groupées, qui combinent services mobiles et services haut débit par fibre optique. L'action prend 1% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street, tandis que ceux de Tesla

TSLA.O et SOUTHWEST AIRLINES LUV.N sont attendus après la clôture.

* SERVICENOW NOW.N ouvrira mercredi après la clôture la saison des résultats financiers des entreprises de logiciels, qui ont récemment fait l'objet de doutes quant à leur vulnérabilité face à l'essor des outils d'intelligence artificielle (IA).

* GENERAL MOTORS GM.N a reporté sine die son programme de camions électriques de nouvelle génération, y compris le GMC Sierra et le Chevrolet Silverado, qui devait être mis en oeuvre en 2028, a rapporté mardi Crain's Detroit Business, citant des sources.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, le créateur de ChatGPT, est prêt à investir jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans une nouvelle coentreprise avec des sociétés de capital-investissement, rapporte mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* CAPITAL ONE FINANCIAL COF.N a publié mardi un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street au titre du premier trimestre en raison d'une hausse des provisions pour créances douteuses.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADOBE
247,1800 USD NASDAQ 0,00%
AT&T
25,880 USD NYSE 0,00%
BOEING CO
219,270 USD NYSE 0,00%
CAPITAL ONE FINL
202,610 USD NYSE 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM
27,550 EUR XETRA -4,31%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 149,38 Pts Index Ex 0,00%
GE VERNOVA
991,520 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
79,040 USD NYSE 0,00%
NASDAQ Composite
24 259,96 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500 INDEX
7 064,01 Pts CBOE 0,00%
SERVICENOW
100,170 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
40,930 USD NYSE 0,00%
T-MOBILE US
195,3900 USD NASDAQ 0,00%
TESLA
386,4200 USD NASDAQ 0,00%
UNITED AIRLINES
97,1300 USD NASDAQ 0,00%
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