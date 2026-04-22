En Iran, des fresques murales pour défier l'Amérique et Israël

Une femme passe devant une fresque murale anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, le 21 avril 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

Depuis le début de la guerre contre les Etats-Unis et Israël, des fresques murales colorées ont essaimé à Téhéran et ailleurs, déclinant des symboles et thèmes sur la résistance, l'unité et la défiance.

Les fresques murales et les banderoles constituent depuis la Révolution islamique de 1979 une caractéristique du paysage urbain iranien, en particulier sur des places de Téhéran. Elles servent de support à l'idéologie et à la mémoire collective.

Fresque murale avec un homme enveloppé du drapeau israélien face à des tirs de missiles, à Téhéran le 19 avril 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

Une récente fresque à Téhéran représente un porte-avions américain transportant des rangées de cercueils recouverts de drapeaux américains, entouré de petits bateaux battant pavillon iranien et d'un hélicoptère.

Sur une autre peinture murale, un homme lève ses bras avec un drapeau iranien en guise de brassard, ses mains formant un cœur, face à des tirs de missiles.

Une femme marche devant une fresque murale contre Israël et les Etats-Unis, à Téhéran le 21 avril 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

Ailleurs, le drapeau iranien flotte sur un mur avec un missile au centre de son emblème, tandis qu'une jeune femme porte une banderole disant "nous sommes tous venus pour la révolution", en référence au soutien apporté à la Révolution islamique de 1979.

Fresque murale avec des dirigeants religieux iraniens, à Téhéran le 19 avril 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

Une fresque évoque aussi l'histoire des dirigeants religieux en Iran, depuis le fondateur de la République islamique, Ruhollah Khomeini, en passant par Ali Khamenei, tué lors des premières frappes de la guerre le 28 février, jusqu'à son successeur et fils, Mojtaba Khamenei.

Dans d'autres oeuvres, on peut voir des drones iraniens brisant l'étoile de David ou encore des manifestants scandant "mort à l'Amérique".

Des Iraniens passent à côté d'une fresque murale à Téhéran le 21 avril 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

Les peintures murales anti-américaines les plus marquantes et les plus anciennes entourent l'ancienne ambassade des Etats-Unis dans le centre de Téhéran, aujourd'hui transformée en musée connu sous le nom de "repaire des espions".

L'une d'elles esquisse une statue de la Liberté avec un bras brisé au milieu de scènes de destruction, une autre montrant un drapeau américain dont les étoiles ont été remplacées par des crânes.