Boeing: résultats meilleurs qu'attendus au 1T grâce au rebond des livraisons

Logo de Boeing sur un des écrans de la Bourse de New York le 4 septembre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi des résultats meilleurs qu'attendus au premier trimestre grâce au rebond des livraisons d'avions commerciaux, marqués néanmoins par une perte nette de 90 millions de dollars (77 millions d'euros).

"Au cours des derniers mois, nous avons remporté de grandes victoires et atteint des jalons importants", a commenté Kelly Ortberg, PDG de l'avionneur, dans un message aux employés.

Il a affirmé que le groupe effectuait "des progrès constants à tous les niveaux", après une crise profonde liée aux problèmes de qualité de sa production, mais "il reste encore beaucoup à faire (...) pour que Boeing redevienne ce que l'on attend de nous".

Le groupe, qui a livré au premier trimestre 143 avions commerciaux, soit un record depuis la même période de 2019, a réalisé un chiffre d'affaires de 22,28 milliards de dollars (+14%) sur un an. Le consensus des analystes de Factset attendait 21,85 milliards.

L'avionneur reçoit la plus grosse partie du prix de vente de ses appareils à la livraison.

Il a aussi réduit sa perte nette, à 90 millions de dollars, contre 123 millions au premier trimestre de l'année précédente.

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, cette perte nette ressort à 20 cents contre -49 cents un an plus tôt.

Le consensus anticipait une perte nette de 132 millions et, par action, de 68 cents.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing bondissait de 4,14%.

- Dette réduite -

Le groupe a généré en 2025 son premier bénéfice net annuel (1,89 milliard) depuis 2018, grâce à une cession d'actif mais aussi à la reprise de ses livraisons.

En 2024, il avait perdu 11,87 milliards de dollars, portant le total des pertes depuis 2019 à 35,74 milliards de dollars, selon un calcul de l'AFP.

A noter sur le trimestre, une réduction importante de la dette qui est passée de 54,1 milliards de dollars à fin 2025 à 47,2 milliards au 31 mars.

Le groupe a également réduit son flux négatif de liquidités à 1,45 milliard de dollars contre 2,29 milliards un an plus tôt. La direction compte générer un flux positif au second semestre de l'année et terminer l'année légèrement positif.

Les trois branches du groupe ont progressé au cours du trimestre, avec un bond de 13% du chiffre d'affaires dans la branche commerciale (BCA), de 21% dans la branche défense et espace (BDS) et de 6% dans les services.

A fin mars, son carnet de commandes total atteignait le niveau record de 695 milliards de dollars, dont 576 milliards pour BCA avec plus de 6.100 avions commerciaux.

Boeing continue de travailler activement à la certification des monocouloirs 737 MAX 7 et 737 MAX 10 ainsi que du gros porteur 777-9, qui accumulent plusieurs années de retard.

L'entreprise a confirmé son anticipation, pour les trois modèles, d'un feu vert du régulateur aérien (FAA) dans le courant de l'année et d'un début des livraisons en 2027.