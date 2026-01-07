Les Etats-Unis ont saisi un pétrolier lié à la Russie dans l'Atlantique Nord, Moscou proteste

Photographie des autorités américaines montrant le navire battant pavaillon russe saisi le 7 janvier 2026 dans l'Atlantique nord ( US European Command / HANDOUT )

Les Etats-Unis ont saisi mercredi dans l'Atlantique Nord un pétrolier lié à la Russie après l'avoir poursuivi pendant plusieurs semaines dans le cadre du blocus américain visant l'exportation du pétrole vénézuélien, une opération dénoncée par Moscou.

Le gouvernement américain a aussi annoncé la saisie d'un autre navire, cette fois dans les Caraïbes, accélérant ainsi sa lutte contre la flotte fantôme liée au Venezuela, pays aux immenses réserves de pétrole dont Washington veut prendre contrôle après avoir capturé son président, Nicolas Maduro.

Lors d'une opération militaire menée mercredi matin entre l'Islande et l'Ecosse, des garde-côtes américains, aidés par les Britanniques, ont intercepté et pris le contrôle d'un pétrolier, aux cuves vides, qu'ils pourchassaient depuis le 21 décembre.

La Russie, qui avait selon la presse américaine dépêché ses propres navires militaires sur place pour l'escorter, a rapidement dénoncé l'opération.

Selon le droit international, a rappelé Moscou, "aucun État n'a le droit d'employer la force à l'encontre de navires dûment immatriculés dans la juridiction d'autres États."

- Statut contesté -

Trajet du navire Bella 1, récemment rebaptisé Marinera, du 3 au 7 janvier 2026, selon ses données de navigation AIS fournies par Bloomberg ( AFP / Paz PIZARRO )

Le nom et le statut exact du navire - et donc la légalité de l'opération - font l'objet de désaccords. Moscou le nomme Marinera et dit qu'il a obtenu le 24 décembre une "autorisation provisoire" de naviguer sous pavillon russe.

Mais pour Washington, il s'appelle le Bella 1 et n'a pas de pavillon.

"Il s'agit d'un navire de la flotte fantôme vénézuélienne qui a transporté du pétrole visé par des sanctions américaines. Ce navire a été déterminé comme étant sans pavillon après avoir navigué sous un faux drapeau, et il était visé par une ordonnance judiciaire de saisie. C'est pour cette raison que l'équipage sera poursuivi", a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le gouvernement russe a au contraire demandé à Washington d'assurer le "retour rapide" chez eux des membres d'équipage russes.

Le Bella 1/Marinera est sous sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens présumés avec l'Iran et le groupe chiite libanais Hezbollah.

Le ministre américain de la défense, Pete Hegseth, s'est félicité sur X que le blocus du pétrole vénézuélien soit "pleinement en place, partout dans le monde."

Le pétrolier intercepté mercredi dans les Caraïbes, le Sophia, était selon Washington "sans pavillon et sous sanctions". Il est escorté vers les Etats-Unis où il doit être "immobilisé", a précisé l'armée américaine. Selon le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, Caracas coopère avec Washington sur le sujet.

- Manne pétrolière -

Le Marinera, auparavant nommé Bella 1, en mer près de Singapour le 18 mars 2025 ( AFP / Hakon Rimmereid )

Les Etats-Unis avaient annoncé fin décembre, avant la capture du président Nicolas Maduro à Caracas, la mise en place d'un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers prétendument sous sanctions.

Quatre pétroliers ont désormais été saisis par Washington dans ce cadre, et d'autres pourraient être dans le viseur des Etats-Unis: deux autres navires à la présence récemment détectée dans les Caraïbes sont également passés sous drapeau russe en décembre.

La manne pétrolière du Venezuela -- qui détient les plus importantes réserves prouvées de brut du monde -- est au centre de l'intervention américaine sur le pays.

Mardi, Donald Trump avait affirmé que le Venezuela allait livrer des dizaines de millions de barils de pétrole aux Etats-Unis. Mercredi, son ministre de l'Energie, Chris Wright, a enfoncé le clou, assurant que Washington contrôlerait "pour une période indéterminée" la commercialisation du pétrole vénézuélien.

Les fonds qui doivent être tirés de cette manne "seront reversés au bénéfice du peuple américain et du peuple vénézuélien, à la discrétion du gouvernement américain", a précisé la porte-parole de la Maison Blanche.

La production vénézuélienne de brut reste faible, de l'ordre d'un million de barils par jour, du fait de décennies de sous-investissement dans les infrastructures et des sanctions américaines, selon des experts.

La compagnie pétrolière publique du Venezuela, PDVSA, a annoncé mercredi négocier la vente de pétrole avec les Etats-Unis, dans le cadre d'une "transaction strictement commerciale, conforme à des critères de légalité, de transparence et de bénéfice pour les deux parties".

La perspective d'une hausse de l'offre mondiale faisait reculer mercredi les cours du pétrole.