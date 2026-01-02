Finlande: la police interroge l'équipage du navire soupçonné de dégâts à un câble sous-marin

Le navire Fitburg au port de Kirkkonummi, en Finlande, le 1er Janvier 2026 ( Lehtikuva / Roni Rekomaa )

La police finlandaise a annoncé vendredi interroger quatre membres de l'équipage d'un navire en provenance de Russie soupçonné d'avoir endommagé, dans le golfe de Finlande, un câble de télécommunications sous-marin reliant Helsinki à Tallinn, la capitale estonienne.

Les gardes-côtes finlandais ont saisi mercredi le Fitburg, un cargo de 132 mètres de long battant pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, parti de Saint-Pétersbourg, en Russie, pour Haïfa, en Israël.

L'équipage du navire est composé de quatorze membres originaires de Russie, de Géorgie, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan.

Deux d'entre eux ont été placés en état d'arrestation et deux autres sont visés par une interdiction de se déplacer, indique la police vendredi dans un communiqué sans identifier les personnes concernées.

Ces personnes ont été interrogées jeudi et leur interrogatoire se poursuit vendredi, poursuit-il.

"Les interrogatoires ont permis de clarifier le déroulement des événements et les différents rôles des membres d'équipage", a expliqué un responsable de la police, Risto Lohi, du Bureau national d'enquête cité dans le communiqué.

Le navire a été inspecté et son état est "normal" pour son âge et seules des "lacunes mineures" de sécurité ont été relevées, a indiqué l'Agence finlandaise des transports et des communications (Traficom) citée dans le communiqué de la police.

Le bateau est soupçonné d'être responsable des dégâts causés à un câble sous-marin, qui appartient au groupe finlandais de télécoms Elisa et se situe dans la zone économique exclusive estonienne.

Ces dernières années, des infrastructures énergétiques et de communication, dont des câbles et pipelines sous-marins, ont été endommagées en mer Baltique.

Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreux experts et responsables politiques considèrent le sabotage présumé de câbles comme un élément de la "guerre hybride" menée par la Russie contre les pays occidentaux.